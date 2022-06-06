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血管瘤樣類肉瘤病 花蓮慈醫治療過程登國際期刊

中央社／ 花蓮6日電
花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興（右）與醫師陳彥婷（左），將「血管瘤樣類肉瘤病」治療過程寫成論文，獲醫學期刊「英國醫學期刊」刊登。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院皮膚醫學中心主任張中興（右）與醫師陳彥婷（左），將「血管瘤樣類肉瘤病」治療過程寫成論文，獲醫學期刊「英國醫學期刊」刊登。圖／花蓮慈濟醫院提供

1名婦女眼周出現紅點，持續變大，花蓮慈濟醫院檢查是「血管瘤樣類肉瘤病」，經治療康復，皮膚醫學中心主任張中興與醫師陳彥婷將治療過程寫成論文，獲「英國醫學期刊」刊登。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，去年1名50多歲的女性，左眼周圍突然出現一塊不痛不癢的紅點，沒想到4個月來紅點不只凸起還持續變大，她急忙到花蓮慈濟醫院向皮膚醫學中心主任張中興求醫，經過檢查發現是血管瘤樣類肉瘤病。

「若是不理會的話，視力可能會受損進而導致失明或肺功能缺損、肺衰竭等嚴重併發症。」張中興說，這名女性患者警覺心很夠，發現眼頭旁紅點持續變大的異常，就醫檢查，沒想到淚腺、唾液腺、肺周圍的組織淋巴腺都被類肉瘤侵犯。

張中興指出，類肉瘤病會在人體各器官產生肉芽腫瘤，並影響器官正常功能，一般分為感染性及非感染性兩大類，其中感染性的類肉瘤，常見於肺結核及痲瘋病的病患。在經過病理組織切片檢查後，確認這名女性患者為非感染性的肉芽腫瘤，就以低劑量的口服類固醇來治療，短短1個月就順利康復。

「皮膚是健康之窗」張中興表示，皮膚與人體內所有臟器有關，接收臟器發出的訊息，並透過皮膚來表現，雖然這名病患病灶表現很幽微，也沒有不適症狀，但從細小之處找出病因，讓病人能早期接受治療，避免後續嚴重併發症等問題。

這名病患的血管瘤樣類肉瘤病從發現到治療的過程，張中興與住院醫師陳彥婷寫成論文，並刊登在「英國醫學期刊」（British Medical Journal，BMJ）的Minerva主題裡。

陳彥婷說，從一開始投稿不順利到被接受，真的很開心；她也鼓勵所有的臨床醫師都可以勇於一試。

「英國醫學期刊」創刊於1840年，是最古老的醫學期刊之一，以促進人類健康為宗旨，提供給包含執業醫師、研究人員、教育人員、一般病人、社會大眾等讀者。

醫師 英國 花蓮

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