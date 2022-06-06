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「青年職得好評計畫」給力 24歲宅男就業拿獎勵金

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導
李政霖(左)謝謝永康就業中心幫他找到工作，還有獎勵金3萬元可領。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
李政霖(左)謝謝永康就業中心幫他找到工作，還有獎勵金3萬元可領。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

勞動部推動「青年職得好評試辦計畫」，由就業中心專業人員透過心理測驗、牌卡等工具，提供深度就業諮詢。一度待業的24歲李政霖，去年12月透過該計畫成功到科技業上班，還拿到3萬元獎勵金。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，為協助15至29歲連續失業6個月以上青年尋職，勞動部推出上述計畫，由就業中心就服員提供深度諮詢，協助青年擬定階段性職涯規畫，完成個人專屬客製化求職履歷卡，只要青年穩定就業滿3個月，政府即提供就業獎勵金3萬元。

中華醫事科大視光系畢業的李政霖，兩年前一畢業就遇上疫情衝擊，先幫忙家中眼鏡行，發現不適合想轉換跑道找工作，過程不順利，後來到永康就業中心諮詢、尋求幫忙。

就服員協助李政霖透過測評工具及牌卡了解自我，發現他屬於實作型人格特質，適合從事電子、機械操作，幫他重新盤點個人優勢，提供履歷健診及面試演練，順利獲得南科面板大廠技術員工作，迄今工作穩定。

「找到工作還有3萬元獎金拿。」李政霖說，上班半年來適應良好，他建議對未來方向迷惘青年可尋求政府管道幫忙，就業中心除提供職涯諮詢、履歷健診、面試技巧演練等多面向服務外，還可協助釐清職場方向。

劉邦棟說，勞動部「青年職得好評計畫」外，近兩年雲嘉南有超過500名青年透過該計畫順利進入職場，尚有「青年就業獎勵計畫」、「產業新尖兵計畫」等多項協助青年就業措施，詳情可洽各地就業中心，或上台灣就業通網站查詢，亦可撥打免付費客服專線：0800777888。

青年職得好評試辦計畫透過心理測驗、牌卡等工具，提供深度諮詢服務，協助青年釐清職涯目標。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供
青年職得好評試辦計畫透過心理測驗、牌卡等工具，提供深度諮詢服務，協助青年釐清職涯目標。圖 ／勞動部雲嘉南分署提供

青年 勞動部

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