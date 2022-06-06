婦人誤食4公分魚刺刺破肛門口直腸 竟導致終身洗腎

高雄一名57歲江女士休克送醫，醫師以電腦斷層掃描，發現發炎紅腫的右臀近肛門口，竟橫叉一根4公分魚刺，且穿破直腸造成感染，導致周邊嚴重發炎、併發敗血性休克，遺憾的是發病時嚴重休克，橫紋肌溶解導致不可逆的尿毒症，須終身洗腎。

收治此病例的高雄阮綜合大腸直腸外科醫師林順久說，江女士因嚴重牙周病缺牙，就醫前2、3天用餐時誤吞魚刺，以為會自然排出，不料魚刺一路經過食道、胃部、小腸和大腸，最後在直腸靠近肛門處穿破，造成排泄物外洩汙染，將細菌帶到直腸外，導致右臀筋膜感染發炎，迅速併發敗血症、休克，到院後插管治療。

林順久在江女士病況稍穩定後即進行第一次清創手術，同時做右側橫結腸造廔口（人工肛門），將排泄物分流避免重複感染，但她免疫力低下，又數次清創，經治療40天後痊癒出院，遺憾的是發病時嚴重休克，橫紋肌溶解導致尿毒症，須終身洗腎。