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婦人誤食4公分魚刺刺破肛門口直腸 竟導致終身洗腎

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
林順久醫師提醒，誤吞魚刺病例時有所見，缺牙或戴假牙的民眾，應避免食用糯米軟Q類食物及帶刺魚類，萬一誤食質硬尖長的魚刺，傷害無法想像。記者王昭月／翻攝
林順久醫師提醒，誤吞魚刺病例時有所見，缺牙或戴假牙的民眾，應避免食用糯米軟Q類食物及帶刺魚類，萬一誤食質硬尖長的魚刺，傷害無法想像。記者王昭月／翻攝

高雄一名57歲江女士休克送醫，醫師以電腦斷層掃描，發現發炎紅腫的右臀近肛門口，竟橫叉一根4公分魚刺，且穿破直腸造成感染，導致周邊嚴重發炎、併發敗血性休克，遺憾的是發病時嚴重休克，橫紋肌溶解導致不可逆的尿毒症，須終身洗腎

收治此病例的高雄阮綜合大腸直腸外科醫師林順久說，江女士因嚴重牙周病缺牙，就醫前2、3天用餐時誤吞魚刺，以為會自然排出，不料魚刺一路經過食道、胃部、小腸和大腸，最後在直腸靠近肛門處穿破，造成排泄物外洩汙染，將細菌帶到直腸外，導致右臀筋膜感染發炎，迅速併發敗血症、休克，到院後插管治療。

林順久在江女士病況稍穩定後即進行第一次清創手術，同時做右側橫結腸造廔口（人工肛門），將排泄物分流避免重複感染，但她免疫力低下，又數次清創，經治療40天後痊癒出院，遺憾的是發病時嚴重休克，橫紋肌溶解導致尿毒症，須終身洗腎。

林順久表示，誤吞魚刺病例時有所見，有患者因雞骨頭進入胸腔致感染肺炎，有人喝到爛醉，2公分魚刺插入舌頭都沒知覺。缺牙或戴假牙的民眾，應避免食用糯米軟Q類食物及帶刺魚類，萬一誤食質硬尖長的魚刺，傷害無法想像。

江女士誤食4公分的魚刺，在近肛門處刺破直腸造成感染，導致不可逆的尿毒症，需終身洗腎。記者王昭月／翻攝
江女士誤食4公分的魚刺，在近肛門處刺破直腸造成感染，導致不可逆的尿毒症，需終身洗腎。記者王昭月／翻攝
江女士誤食4公分的魚刺，在近肛門處刺破直腸造成感染，導致不可逆的尿毒症，需終身洗腎。記者王昭月／翻攝
江女士誤食4公分的魚刺，在近肛門處刺破直腸造成感染，導致不可逆的尿毒症，需終身洗腎。記者王昭月／翻攝

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