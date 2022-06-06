百貨南霸天的籃球夢 慶祝海神封王 回饋誠意足

T1聯盟總冠軍賽第3戰，高雄全家海神隊風光封王，海神前鋒胡瓏貿拿下總冠軍賽MVP。球隊母企業國揚集團霸氣回饋粉絲，漢來海港自助式2人同行1人免費，下午餐、午餐、晚餐各100組，饕客讚誠意十足，讓受疫情流失的人氣回籠。

錯過今天海港自助式買1送1機會的老饕別氣餒，漢來美食副總吳若寧說，6月5日至6月12日，漢來美食全品牌餐廳內用享8折優惠，須加原價1成服務費，也是相當超值的特惠方案，希望讓消費者有感。

歡慶封王喜悅，集團旗下漢來飯店也推出「我雄海派歡慶專案」，花5600元購買漢來精緻市景雙人房住宿券，贈價值5600元漢來美食餐券，限量200組。銷售時間持續到6月12日，住宿期限從即日起到12月30日。

國揚、漢來集團創辦人侯西峰跨足運動產業，國內職籃新聯盟T1「高雄全家海神」去年5月底成軍，那正是本土疫情最嚴峻時期，經歷重重挑戰，品牌愈來愈搶眼。侯西峰女兒侯嘉騏出任球團領隊，侯家兩代人燃燒籃球魂，捨得給球員最好資源，展現成為國際級指標球隊企圖心，從南方崛起的職籃新秀，誓言帶起運動新文化。

侯西峰在商場打滾超過40年，經歷風光、跌落再奮起，寫下逆轉勝傳奇，球團執行長李偉誠說「侯老大展現永不放棄的運動家精神，正是海神隊想傳遞的價值」，李口中的侯老大就是他岳父，兩人互動亦父亦友，都對籃球運動有高度熱情。

球隊以女海神為主視覺，在陽剛的籃球文化中顯得獨特，李偉誠說，球隊風氣融合美式卻不失台灣味，有自家集團服務業資源與行銷能量加持，也與全家便利商店兩強合作，不只要獲得高雄人認同，更要將運動風氣拓展到全台。