交通部擬廣設充電樁 學者：地點時間周轉率都要考量

為推動運具電動化，交通部2025年擬於一般公共停車場、國道服務區、百貨公司等地設置6500座充電樁，學者指出，充電樁地點、時間、周轉率都應考慮清楚，從使用者便利性角度出發；環團表示，充電樁不是「有蓋就好」，全台各地交通特性都不同，每個縣市應提出自己的交通願景，才能研擬更精準的運具電動化政策。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，若要達到運具電動化目標，無論是小客車、公車或機車，相關政策訂定都應該要先從使用者的意願出發，包括購車成本及未來使用便利程度是否足夠，要讓消費者真的願意使用，訂定年限跟目標才會有意義。

李克聰表示，電動車普及率跟充電設施是否足夠最相關，除了有些業者會自行設置以外，公部門跟一般社區大樓也應該要有一定比率的充電樁，但設置地點、充電時間及周轉率都要充分考慮清楚，確保能夠提升使用者意願及便利性。

地球公民基金會專員楊書容表示，充電樁不是有蓋就好，每個地方的交通特性不同，並非都要設置高密度的交通建設，例如偏鄉地區可能更需要發展需求反應式的公車跟計程車，應先提出每個縣市未來的交通願景，才能審慎訂定運具電動化政策。

楊書容建議，中央可以訂定原則，像是依照人口密集度訂定充電樁的設置密度，或是有些縣市若希望降低車輛持有率，就應該透過其他方法加強推動綠色公共運輸；政府也需要改變舊有觀念，拋棄「一台燃油車換成一台電動車」的思維，透過充電樁跟停車格設計結合，也可以有效抑制車輛數，而不是像現在一樣到處都有加油站。