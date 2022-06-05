拚運具電動化 交通部2025年前擬設6500座充電樁

國發會三月底公布台灣2050年淨零路徑，訂定2040年新售小客車百分百電動化目標，但國內運具電動化進度牛步，關鍵原因之一遭指是硬體設施不足。交通部近期研擬廣設公共充電樁，依淨零指標換算，2025年前全台需達6500座才能支撐電動車用量需求，初步規畫將設於公共停車場、國道服務區、轉運站甚至百貨公車及大賣場。

台灣電動車數量雖然逐年攀升但仍屬小眾，民間曾調查國內民眾除了擔心電動車維修不易、費用較高以外，最大憂慮就是充電樁不足，導致使用意願較低。交通部統計，去年自用小客車新車領牌數僅約1%為純電動車，距離百分百電動化目標還有相當遙遠距離。

為推動小客車電動化，交通部表示，依照階段性目標及未來電動車用量估算，2025年前必須裝設6500座充電樁，其中6000座為「慢充」，建置成本相對便宜，連同拉線約8萬元左右，但要6至8小時才能充滿電，因此擬設於一般公共停車場、百貨公司、大賣場或旅館，因為這些地方的車子通常會停比較久。

「快充」規畫設置500座，成本高達200萬元，但半小時內就可充滿電，適合設在國道服務區等地，車主快速充電後就可上路。據統計，目前全台已有1990座慢充、109座快充。

但現行充電樁多半位於雙北，未來即使廣設6500座，若仍集中部分區域也不利消費者使用，許多車主恐怕「看得到、充不到」。交通部說，除了公共充電樁，內政部也擬修改「公寓大廈管理條例」，讓社區更容易設置充電樁，相關問題各部會都在努力。

交通部還說，未來也會補助各地方政府設置充電樁，但補助機制、金額及數量要視總預算才能研議，會再找各界討論才能定案。至於充電樁如何收費？交通部說，長久仍要回歸使用者付費，就像各縣市停車場多半由市場機制決定費用。