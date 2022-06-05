一張圖看天氣！未來一周全台濕答答 這2天西半部恐豪雨

中央氣象局表示，未來一周受到鋒面影響，周二至周四西半部陣雨或雷雨並留意局部大雨，尤其是周二、周三降雨更為集中明顯，西半部有局部短延時豪雨發生的機率，東半部短暫陣雨或雷雨，周五起鋒面位置稍北移，中部以北地區仍要注意局部大雨。

氣象局表示，周一鋒面接近，西半部逐漸轉為短暫陣雨、雷雨，東半部多雲，午後局部雷陣雨。

周二至周四受鋒面影響，西半部有陣雨、雷雨，東半部為短暫雷雨、雷雨。周二至周日中部、北部為陣雨及雷雨天氣，南部、東半部為短暫雷雨及雷雨。

未來一周不下雨時仍感到悶熱，氣象局說，中南部高溫約29至32度，北部及東半部高溫約27至32度，馬祖高溫約24度，金門高溫約29度，澎湖高溫約31度。