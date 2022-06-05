聽新聞
test
0:00 / 0:00
一張圖看天氣！未來一周全台濕答答 這2天西半部恐豪雨
中央氣象局表示，未來一周受到鋒面影響，周二至周四西半部陣雨或雷雨並留意局部大雨，尤其是周二、周三降雨更為集中明顯，西半部有局部短延時豪雨發生的機率，東半部短暫陣雨或雷雨，周五起鋒面位置稍北移，中部以北地區仍要注意局部大雨。
氣象局表示，周一鋒面接近，西半部逐漸轉為短暫陣雨、雷雨，東半部多雲，午後局部雷陣雨。
周二至周四受鋒面影響，西半部有陣雨、雷雨，東半部為短暫雷雨、雷雨。周二至周日中部、北部為陣雨及雷雨天氣，南部、東半部為短暫雷雨及雷雨。
未來一周不下雨時仍感到悶熱，氣象局說，中南部高溫約29至32度，北部及東半部高溫約27至32度，馬祖高溫約24度，金門高溫約29度，澎湖高溫約31度。
氣象局提醒，周一更為悶熱，東南部地區有焚風發生的機率，由於易降雨，外出要攜帶雨具備用，不下雨會悶熱，請多補水；另外周一金門有低雲或霧影響能見度，交通往返多留意。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言