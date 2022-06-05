周二起鋒面接近 氣溫降各地有雨

受西南風影響，端午連假收假日，各地晴朗炎熱，不過下周一帶有水氣的北方鋒面逐漸接近北台灣，周二起各地雲量增多，天氣不穩定，降雨機率增加。

中央氣象局今天中午發布高溫資訊，東南部地區會有焚風發生機率，中午後台東縣地區為橙色燈號，會有三十八度高溫出現機率，大台北地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，高溫達三十五度左右。中南部高溫則約三十度。