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為照顧父母提早退休 前消防員酒駕遭逮…卻在警車上暴斃亡

周二起鋒面接近 氣溫降各地有雨

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
端午連假收假日，各地晴朗炎熱，公園內湧現脫下口罩打球民眾，在揮灑汗水中享受連假尾聲。記者侯永全／攝影
端午連假收假日，各地晴朗炎熱，公園內湧現脫下口罩打球民眾，在揮灑汗水中享受連假尾聲。記者侯永全／攝影

受西南風影響，端午連假收假日，各地晴朗炎熱，不過下周一帶有水氣的北方鋒面逐漸接近北台灣，周二起各地雲量增多，天氣不穩定，降雨機率增加。

中央氣象局今天中午發布高溫資訊，東南部地區會有焚風發生機率，中午後台東縣地區為橙色燈號，會有三十八度高溫出現機率，大台北地區及花蓮縣縱谷為黃色燈號，高溫達三十五度左右。中南部高溫則約三十度。

周一上班日北方鋒面逐漸南下，周二起西半部有陣雨或雷雨，並有局部短延時豪雨發生機率，預計周六後鋒面逐漸遠離，各地雨勢才會趨緩，不過中部以北仍要注意局部大雨發生。各地氣溫也會隨著鋒面接近轉涼，北部氣溫約二十二至二十五度，中部及東部約二十四至二十八度，南部則在二十六至三十度。

受西南風影響，各地晴朗炎熱，公園內的遛狗區湧現大批民眾攜帶毛小孩，享受連假尾聲的悠閒時光。記者侯永全／攝影
受西南風影響，各地晴朗炎熱，公園內的遛狗區湧現大批民眾攜帶毛小孩，享受連假尾聲的悠閒時光。記者侯永全／攝影

高溫 氣象局

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