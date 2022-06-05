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想吃肉粽又怕熱量破表？ 北農建議3吃法讓你健康無負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
端午節必吃的肉粽暗藏高熱量。聯合報系資料照
端午節必吃的肉粽暗藏高熱量。聯合報系資料照

端午連假最後一天，相信不少人還在消化假期前買的肉粽，然而一顆肉粽熱量不低，大約有600大卡，讓不少要減重的朋友卻步。對此，臺北農產在臉書粉專貼出「3種吃肉粽技巧」，讓民眾能享受肉粽又控管熱量。

臉書專頁「臺北農產」發文，「端午節吃肉粽，屈原也要均衡一下，與親友兮同享，與蔬果兮齊食，不分北中南，把握三少一多原則：少油、少鹽、少糖、多纖維」。

北農分享的三種吃法：

1、一天一顆適量吃，沾醬少少也好吃，常見的肉粽醬料，如花生粉、蒜泥、甜辣醬、醬油膏、辣椒醬，北農建議「大家要克制住自己的主廚靈魂啊」

2、搭配蔬菜一起吃，高纖維增加飽足感：絲瓜、苦瓜、茄子、長豇豆、瓠瓜、竹筍都適合

3、飯後吃水果，富含酵素幫助消化：鳳梨、木瓜現正盛產中，也可以入菜享用

端午節肉粽怕吃多熱量太高？臉書「台北農產」教民眾如何降低熱量。圖擷自臉書專頁「臺北農產」
端午節肉粽怕吃多熱量太高？臉書「台北農產」教民眾如何降低熱量。圖擷自臉書專頁「臺北農產」

端午節 減重

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