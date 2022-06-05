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不孕症名醫盼到肺臟移植續命 踏出「第一步」

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
新光醫院婦產科醫師林禹宏已經可以下床練習走路。圖／取自林禹宏臉書
新光醫院婦產科醫師林禹宏已經可以下床練習走路。圖／取自林禹宏臉書

不孕症名醫、新光醫院婦產科醫師林禹宏四年前罹患血癌，去年出現排斥反應影響肺功能。年初裝上葉克膜，女兒還在臉書撰文呼籲大家支持器官捐贈。期盼多日，林禹宏終於移植成功，且昨天發文「你的一小步，我的一大步」，表示自己已能下床踏出第一步。

林禹宏四年前罹患血癌，一度接受兒子骨髓移植而康復，但去年出現排斥反應影響肺功能，年初裝上葉克膜，在台大醫院等待肺臟移植續命。3月一度等到可以移植的機會，且已開始禁食準備手術，卻因捐贈者肺臟狀況不好而臨時喊卡。

而使用呼吸器兩年和裝上葉克膜兩個月後，林禹宏終於等到肺臟移植機會。經過一個月的復健，昨天終於可以下床。

林禹宏昨天在臉書發文，「你的一小步，我的一大步」。雖然走十步就要休息，但這已經是移植兩個月以來最大的突破。

他說，使用呼吸器兩年與裝上葉克膜兩個月，肌肉不斷萎縮，再加上12月3日住進加護病房後都躺在床上，肌肉萎縮的更快，需要長期復健才能恢復正常人的生活。⁡

林禹宏更感謝台大主任徐紹勳及醫療團隊、家人、過程中每個人的一點點，還有在身後捐出肺臟的大愛。期待走出加護病房的那天，帶著捐贈者的肺臟，繼續實現心願。

葉克膜 台大醫院 復健

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