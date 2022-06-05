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六福村制服優惠遭質疑物化女性 遊客：沒這種感覺

中央社／ 新竹縣5日電
六福村推出穿制服享折扣活動。圖／六福村主題遊樂園提供
六福村推出穿制服享折扣活動。圖／六福村主題遊樂園提供

六福村推出穿制服享折扣活動，若裙子短過膝上10公分加碼專屬攝影，但遭質疑「物化女性」。有遊客表示，通常穿短裙都會做好防護，沒有物化女性的感覺。

六福村主題遊樂園今天提供新聞資料指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少學校取消畢業旅行，為讓學生能到遊樂園遊玩、且享有優惠價格，即日起至8月31日止，推出制服季，也擴大服務民眾，不限年齡，只要穿著校服或系服，皆可享新台幣500元購票入園（原價999元）。優惠活動期間，若制服裙短過膝上10公分加碼再送專屬攝影。

這項優惠推出後，民眾看法不同，網友認為有「物化女性」疑慮，且穿短裙有遭偷拍的風險。又有民眾認為，不論穿著如何，都是自己的決定，通常也會做好保護措施。

台中市梧棲國中校友kiwi及小胖是一對情侶，國中時雖同校卻沒有交集，出了社會才重新聯繫並交往，此次得知六福村推出穿校服享優惠活動，決定找回國中制服一起入園，回憶國中時期的青春時光。

Kiwi告訴中央社記者，在學校穿制服裙子時，為了比較好看，許多女生會選擇改短，通常也都會做好防護措施，對於遊樂園推出穿短裙的優惠，不擔心遭到偷拍，也不認為是在物化女性。

同樣也是畢業多年的中壢家商校友Joanna說，不認為穿短裙享優惠的活動是物化女性，一般如酒吧、夜店也會推出制服party優惠，反而對於遊樂園推出相關活動感到新奇，此次邀約2名女同事一起找出高中制服，入園遊玩、拍照。

六福村表示，這次活動內容不限年紀與性別，只要穿著學校制服就享有優惠，而穿著制服、或膝上10公分短裙者，加碼贈專屬拍照。

六福村強調，純粹是希望藉制服季活動搭配優惠，讓學生能在畢業季有難忘的遊玩，也減輕金錢負擔。

六福村表示，過去的遊樂園客群多為親子族群，但近2年受疫情影響，許多爸媽減少帶小朋友出遊機會，此次推出制服季活動帶動年輕族群入園遊樂，截至目前約有明顯增加1至2成，較以往連假都以親子客為主略有不同。

制服 遊樂園 疫情

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