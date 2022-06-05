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今世界環境日 陳椒華期許：土地管理脫序應修法規

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委陳椒華認為台灣當前最嚴重的問題之一就是廢棄物亂丟掩埋及土地管理脫序。圖／台南社大提供
立委陳椒華認為台灣當前最嚴重的問題之一就是廢棄物亂丟掩埋及土地管理脫序。圖／台南社大提供

今天6月5日是世界環境日，時代力量不分區立委陳椒華在臉書表示，台灣當前最嚴重的問題之一就是廢棄物亂丟掩埋及土地管理脫序，期許修訂環境法規，而未來環保署改名為環境資源部應名符其實。

陳椒華說，1972年聯合國人類環境會議在瑞典斯德哥爾摩舉行時，通過將每年的6月5日作為「世界環境日」，今年是世界環境日50周年，主辦國重回瑞典，並再度於斯德哥爾摩舉辦，今年的主題是「Only One Earth」（只有一個地球），關注在與自然和平共處以及永續生活需要性，並提醒地球的資源有限，現階段資源也正大量減少中。

她說，今年除了是世界環境日、斯德哥爾摩會議及「成長的極限」報告發布50周年，同時也是奠定全球永續發展目標的里約高峰會30年，但過了半世紀，世界的人口及碳排放量卻增加了一倍，環境與氣候災難的警鐘也依然持續，顯示地球人採取的環境行動，比不上環境遭受破壞的速度。

「現在人類消耗地球資源的速度，遠遠超乎自然能夠修復的速度。」陳椒華表示，根據聯合國資料，每年約耗盡1.7顆地球，自然資源在快速耗竭中，地球平均溫度也持續上升，是這一代、下一代和未來世代必須繼續面對及努力的最大課題。

她表示，台灣去年終於提出2050淨零碳排的目標，今年行政院提出「氣候變遷因應法」，日前於剛結束的立法院會期末完成委員會審查，尚待下個會期完成2、3讀，希望能早日通過實施，促使各個面向加速減碳及轉型。

陳椒華以身為資深環保志工及不分區立委，在環境日提出期許：一、政府應實質落實環境資源保護，行政院啟動組織改造，要將環保署改名為環境資源部，但是林務局、水保局、水利署、國家公園全排除於環境資源部外，環境資源部如何能名符其實？如果環保署擴充人力頂多只是擴大環境汙染查核編製而已。

二、除了國家安全及高房價問題，台灣當前最嚴重的問題之一就是廢棄物亂丟掩埋及土地管理脫序，農地廢棄物亂棄、違章工廠超商不處理，除了應修廢棄物清理法外，行政機關未落實管理責任難辭其咎。

三、重要環境法規修訂，包括廢棄物清理法、礦業法、水土保持法、氣候變遷因應法等，都是立法院應該修訂的重要法律。

廢棄物 陳椒華 環保署

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