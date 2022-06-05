今世界環境日 陳椒華期許：土地管理脫序應修法規

今天6月5日是世界環境日，時代力量不分區立委陳椒華在臉書表示，台灣當前最嚴重的問題之一就是廢棄物亂丟掩埋及土地管理脫序，期許修訂環境法規，而未來環保署改名為環境資源部應名符其實。

陳椒華說，1972年聯合國人類環境會議在瑞典斯德哥爾摩舉行時，通過將每年的6月5日作為「世界環境日」，今年是世界環境日50周年，主辦國重回瑞典，並再度於斯德哥爾摩舉辦，今年的主題是「Only One Earth」（只有一個地球），關注在與自然和平共處以及永續生活需要性，並提醒地球的資源有限，現階段資源也正大量減少中。

她說，今年除了是世界環境日、斯德哥爾摩會議及「成長的極限」報告發布50周年，同時也是奠定全球永續發展目標的里約高峰會30年，但過了半世紀，世界的人口及碳排放量卻增加了一倍，環境與氣候災難的警鐘也依然持續，顯示地球人採取的環境行動，比不上環境遭受破壞的速度。

「現在人類消耗地球資源的速度，遠遠超乎自然能夠修復的速度。」陳椒華表示，根據聯合國資料，每年約耗盡1.7顆地球，自然資源在快速耗竭中，地球平均溫度也持續上升，是這一代、下一代和未來世代必須繼續面對及努力的最大課題。

她表示，台灣去年終於提出2050淨零碳排的目標，今年行政院提出「氣候變遷因應法」，日前於剛結束的立法院會期末完成委員會審查，尚待下個會期完成2、3讀，希望能早日通過實施，促使各個面向加速減碳及轉型。

陳椒華以身為資深環保志工及不分區立委，在環境日提出期許：一、政府應實質落實環境資源保護，行政院啟動組織改造，要將環保署改名為環境資源部，但是林務局、水保局、水利署、國家公園全排除於環境資源部外，環境資源部如何能名符其實？如果環保署擴充人力頂多只是擴大環境汙染查核編製而已。

二、除了國家安全及高房價問題，台灣當前最嚴重的問題之一就是廢棄物亂丟掩埋及土地管理脫序，農地廢棄物亂棄、違章工廠超商不處理，除了應修廢棄物清理法外，行政機關未落實管理責任難辭其咎。

三、重要環境法規修訂，包括廢棄物清理法、礦業法、水土保持法、氣候變遷因應法等，都是立法院應該修訂的重要法律。