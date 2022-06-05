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北市繡球花熱烈綻放 3種搭車方式快速前往陽明山

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供

時序入夏，天氣越來越熱，又到了繡球花綻放時節。端午連假期間，除了吃粽子外，台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」已登場，滿山遍野繡球花正綻放中，民眾可趁假期上山賞花。

繡球花又名紫陽花、八仙花，陽明山竹子湖一代濕潤氣候及土壤特性，適合繡球花生長，近年來逐漸成為竹子湖地區除海芋季外另一特色。

繽紛花色除了品種差異外，土壤的酸鹼對花色影響有很大明顯，偏酸性的土壤可培育出清冷高雅的藍色繡球花；中性、偏鹼性的土壤，可培育出先例的紅粉色繡球花。

北市大地處土石流防治科長朱信安指出，竹子湖地區有完整的步道系統，民眾可漫步於頂湖環狀步道、陽明溪畔步道、水車寮步道或青楓步道等，均可享受在山區愜意欣賞大片奼紫嫣紅的繡球花海。

朱信安建議，民眾可趁連假期間至竹子湖賞花，但因花季時賞花人潮眾多，可多分用大眾運輸前往，疫情期間也需維持社交距離。

搭乘捷運的民眾，可搭乘捷運淡水線至北投站下車，再轉乘公車小9至湖田國小或竹子湖派出所站；也可搭乘捷運淡水線至石牌站，再轉搭公車小8至湖田國小站或竹子湖派出所站。

搭乘公車的民眾，也可搭乘公車108、109、110、230、260、紅5至陽明山，轉乘公車小9至湖田國小站或竹子湖站。

台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供
台北市陽明山「2022竹子湖繡球花季」登場，大片繡球花恣意綻放中。圖／北市大地處提供

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