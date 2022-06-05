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太麻里37.7度 4縣市發布高溫資訊 台東今天恐飆至38度

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供
中央氣象局發布高溫資訊。圖／氣象局提供

中央氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天中午前後台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。

根據氣象局觀測資料顯示，台東縣太麻里今天中午12時5分37.7度，台北市社子測站37.1度高溫。

氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高溫 氣象局

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