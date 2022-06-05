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端午收假日 高公局預判下午國道9大地雷路段
今日為端午節連續假期收假日，交通部高公局預判，今日下午有九大重點壅塞路段，包括國1北向苗栗—湖口、南屯—后里、西螺—埔鹽系統；國3北向關西—大溪、大山—香山、草屯—霧峰、竹山—中興；國5北向宜蘭—坪林；國6西向舊正—霧峰系統等路段，建議用路人避開壅塞路段及時段。
高公局統計，今天截至上午11時，國道全線交通量為21.8百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段，除了國5北向宜蘭至頭城路段上午9時30分起出現車多外，其餘路段行車大致正常。
高公局表示，今天上午11時5分，在國1北向213.2公里處，發生4輛小客追撞事故占內車道，造成回堵1公里；上午11時17分，在國1北向215公里處，發生3輛小客追撞事故占內車道，造成回堵1公里；上午11時22分，在國1北向353.7公里處，發生2小客車追撞占用內側車道，造成後方車流回堵，以上事故均已排除，但上述事故均導致車流回堵，嚴重影響國道行車順暢。
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