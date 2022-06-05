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退休40年失智司機員端午忘加班不安 台鐵暖心「准假」

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
台鐵員工發文表示，一名退休40年、患有失智的老司機沒忘記自己曾經是台鐵的一份子，這次端午連假沒來上班還特地請假。圖／取自台鐵家族
台鐵員工發文表示，一名退休40年、患有失智的老司機沒忘記自己曾經是台鐵的一份子，這次端午連假沒來上班還特地請假。圖／取自台鐵家族

今天有台鐵員工在臉書社團「台鐵家族」表示，下班看到一名患有失智的老司機員，明明已經退休40年，卻沒忘記自己是台鐵的一份子，突然想到最近是端午連假卻沒上班，特地跑到運轉室要找主管請假，還說「很拍謝」，最後請完假才安心離開，令他覺得溫馨又感動。

一名台鐵員工今天發文表示，剛下班時，看到一個溫馨而感人的小故事，一位退休近40年的老司機員，在兒子攙扶下，匆忙的走進運轉室，找運轉副主任，兒子代為表達老先生意思，說老先生有點失智，但突然想起這幾天是端午節連假，他說忘了來上班，要找副主任請假，還說很「拍謝」，副主任也很「配合」拿假單給他簽，說會轉交排班副主任，完成請假手續，才安心的走出去機務段。

這名台鐵員工表示，雖然失智，但老前輩記憶深處，還是沒忘記他曾經是台鐵的一份子，知道連假沒來上班要請假，看了覺得溫馨又感動，也許這是他一輩子唯一的工作，縱使退休40年了，記憶深處，還是以這工作為榮。

有網友感動回覆「一生使命」、「此時正是忙碌的運輸尖峰時段」、「真的很感人，他可能自己的妻子兒子都忘了，卻還記得他當司機員時的使命」，發文的台鐵員工則笑說，「知道連假都要來加班的」。

台鐵 連假 失智

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