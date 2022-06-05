好天氣倒數 鋒面明起南壓台灣 周二起連5天全台有雨

中央氣象局表示，今天是端午節最後一天，天氣以午後降雨為主，明天鋒面逐漸南壓台灣，水氣增多，天氣變得不穩定，周二至周六是鋒面影響最大的一天，西半部整天有局部大雨、東半部整天不定時降雨。

氣象局預報員趙竑表示，今天台灣附近雲量稍微偏少，屬於可以看到陽光的天氣型態，由於台灣位於太平洋高壓西北側，環境風場偏向西南風，今天迎風面中南部地區整天有不定期短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴有午後降雨；中南部高溫將達33到34度，北部、東半部受到西南風沉降及太陽加熱影響，溫度偏高，大台北、花東縱谷及東南部局部地區有36度以上高溫發生機會。

未來一周降雨趨勢，趙竑表示，明天鋒面逐漸往南壓到台灣，屆時台灣附近天氣不穩定，西半部整天有不定時局部短暫陣雨、雷雨，北部天氣跟今天相比變化較大，東半部以午後降雨為主，周二至周六鋒面直接南壓到台灣上空，天氣最不穩定。

其中，周二至周四鋒面影響最明顯，西半部整天有局部大雨，東半部整天不定時陣雨、雷雨，但東半部雨勢跟西半部相比稍微緩和，也會有降雨空擋。

周五、周六鋒面北移，雨區轉移到以中部以北地區為主，其他地方也有局部短暫陣雨、雷雨，中部以北可能有局部大雨發生可能，外出一定要記得攜帶雨具。

至於一周溫度，趙竑表示，今天各地屬於偏溫暖悶熱，明天鋒面逐漸接近台灣，北部高溫跟今天相比會稍微下降， 由於周二至周六受鋒面影響水氣較多，各地高低溫之間落差不大，例如北部整天都有持續性降雨，高溫、低溫都是20至22度左右，其他地方高溫、低溫約為22至26度，降雨期間感受稍微舒適。

這波滯留鋒影響台灣時間長，是否可能為今年梅雨季影響台灣最久的一波？趙竑表示，台灣周二至周六都受鋒面影響，下周日至下周二鋒面位置不確定性較大，若偏北一點，台灣降雨情形稍微緩和，若偏南的話降雨就會增加，未來狀況仍要看鋒面位置而定。