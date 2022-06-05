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端午節連假台南三大水庫進帳豐 南化水庫剩約1公尺滿庫

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
端午節連假台南三大水庫進帳豐， 南化水庫剩約1公尺滿庫，圖為昨傍晚情形。記者謝進盛／攝影
端午節連假台南三大水庫進帳豐， 南化水庫剩約1公尺滿庫，圖為昨傍晚情形。記者謝進盛／攝影

台南地區端午連假間歇陣雨及局部短時大雨水情持續改善，統計連假前2日曾文、烏山頭、南化3大水庫增加約760萬噸蓄水量，約8天大台南用水量，其中南化水庫離滿水位僅剩約1公尺，已逼近滿庫溢流。

台南市政府水利局表示，昨天最大累積雨量官田區81.5毫米、其次玉井區80毫米，最大時雨量為東山區50毫米，最大10分鐘雨量為歸仁區17.5毫米，幸無積淹水災情傳出，提醒民眾今天西南風仍會持續帶來水氣，仍要留意類似短時大雨影響。

水利局說，受惠於西南風帶來水氣，統計連假前2日曾文-烏山頭水庫蓄水量由2.68億萬噸（蓄水率45.65%），提高至2.74億萬噸(蓄水率46.54%)，蓄水量約增加600萬噸；南化水庫蓄水量也由8264萬噸（蓄水率92.49%），提高至8425萬噸(蓄水率94.29%)，蓄水量約增加160萬噸，各大水庫上游持續入流中。

目前台南3大水庫合計增加約760萬噸蓄水量，約8天民生及產業用水量。而今早南化水庫最新水位來到178.96公尺，離滿水位180公尺僅約1公尺餘，只要這幾天山區持續降大雨，隨時可能滿庫自然溢流。

水利局指出，台南水情雖然穩定，民眾仍須持續節約用水，水利局隨時提高警覺因應可能狀況，籲請市民朋友可多加利用台南市政府官方LINE群組、「台南水情即時通APP」。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理。

南化水庫 台南 水利局

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