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端午連假最後一天 省道13大路段預期將湧現返工車潮

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
蘇花路廊今天可能湧現返回工作地車潮。圖／警方提供
蘇花路廊今天可能湧現返回工作地車潮。圖／警方提供

今天是端午節連假最後一日，公路總局預估將有返回工作地車潮，省道易壅塞路段包含主要省道幹道、銜接國道的快速公路、觀光景點周邊道路，共有13大路段要特別留意；公路總局表示，返回工作地及出遊前，注意各路段交通管制措施，預先做好行前規畫及行車安全檢查，或利用公共運輸減少交通壅塞。

易壅塞的省道幹道，包括台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道的快速公路，包括南部台86線接國3關廟交流道、仁德系統路段、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山至五甲路段；觀光景點周邊道路，包括北部台2線東北角、關渡~淡水路段、東部台9線礁溪路段、南部台26線墾丁路段。

本次端午節連假省道特別管制路段計2處，台14甲線翠峰至大禹嶺路段配合合歡山花季管制，於東西2處管制點（18K、41K）上午6時採高乘載管制；花蓮縣秀林鄉台8線117k+400（關原）災害路段採時段性封閉措施，每日7時至下午5時封閉114k+600~126k（關原至神木），下午5時至隔天7時封閉114k+600~151k+700（關原至洛韶）。

國道 連假

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