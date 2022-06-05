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淡海輕軌明彈性加密通勤班距 連假尾聲來淡水嘗甜點

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北捷運公司表示，淡海輕軌自6月6日起，將彈性加密上午通勤時段班距。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司表示，淡海輕軌自6月6日起，將彈性加密上午通勤時段班距。圖／新北捷運公司提供

淡水新市鎮人口不斷移入，平日均運量已達6千人次，為降低車廂擁擠程度，淡海輕軌自6月6日起，將彈性加密上午通勤時段班距。而今天是端午連假最後一日，新北捷粉專也貼出淡水4家知名甜點，提高民眾搭乘率。

淡海輕軌因應疫情升溫，尖峰班距彈性加密以降低列車擁擠度，新北捷運公司表示，淡海輕軌自6月6日起將彈性加密上午通勤時段班距，周一至周五上午6時至9時，自濱海沙崙站至紅樹林站間部分班距由原7.5分縮短至5至6分鐘。

下午5時至晚上8時，配合北捷淡水線紅樹林站列車到站調整輕軌發車時間。此外，因應夜歸旅客需求，也已試辦加開00時31分從紅樹林站開往崁頂站的末班車，為期2個月。

因應今天是連假最後一日，新北捷粉專也在臉書貼出Billie's waffle、卡洛蒂鬆餅-淡江店、謐靜甜點工作室、元記小舖4家淡水知名甜點，粉專表示，這4家是淡江人吃的甜點店，「小編身為淡江老鳥，貢獻出口袋名單給各位。」

新北捷運公司總經理吳國濟指出，時刻表調整是以旅客需求為導向，評估可滿足中長期1萬6千人次日尖峰運量。調整後早尖峰預計列車擁擠度可降低17%，午尖峰列車發車時間，配合捷運淡水線紅樹林站，提供更便捷轉乘服務。

淡海輕軌 淡水 北捷

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