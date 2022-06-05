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即將變天 未來一周鋒面徘徊台灣、留意連日降雨

聯合報／ 記者楊德宜吳姿賢／台北即時報導
未來一周鋒面在台灣附近南北擺盪著，伴隨較強西南季風，各地天氣普遍不穩定，鋒面上也常伴隨旺盛的對流隨機發展，要多加留意天氣預報的變化。本報資料照片
未來一周鋒面在台灣附近南北擺盪著，伴隨較強西南季風，各地天氣普遍不穩定，鋒面上也常伴隨旺盛的對流隨機發展，要多加留意天氣預報的變化。本報資料照片

端午連假到了尾聲，天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，今天天氣型態跟昨天較類似，不過西南風再更增強一點，因此各地依舊要注意高溫變化，花東縱谷一帶留意西南風沉降進而帶來焚風的機會。午後各山區也是有熱對流發展機會，帶來雷陣雨。

「下周天氣則將會有更大的變化了」，他說，預期明天開始北方鋒面逐漸接近台灣影響，各地雲量將會增多漸轉陰外，整體大氣也更不穩定。

他說，除了迎風面中南部降雨及午後山區雷陣雨外，明天入夜隨著鋒面雲系漸移入影響，西北部降雨將逐漸轉廣泛，周二、周三更是隨著鋒面擺盪至中北部，各地都將為陰沉有雷陣雨的天氣，西半部亦要留意局部大雨。

林孝儒說，周四、周五則鋒面略有減弱並往北調整，因此各地雖然都還是較陰沉依舊有短暫雷陣雨，不過降雨程度可望再較周二、周三減緩些，但中南部由於都是受西南季風影響，迎風地區的降雨可能還是較持續，周六、下周日鋒面又再度擺盪至北台灣附近，降雨將又再有一波擴大增強的機會。

林孝儒說，未來一周鋒面都將在台灣附近南北擺盪著，亦伴隨著較強的西南季風，各地天氣普遍都滿不穩定，會是容易降雨的環境外，鋒面上也常伴隨旺盛的對流隨機發展，要多加留意天氣預報的變化，慎防強降雨、閃電，瞬間強陣風等劇烈天氣。

高溫

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