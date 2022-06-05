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影／福壽山農場蘋果樹上掛「茶包」 引進草蛉除害蟲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
福壽山農場利用剛孵化的「草蛉」，克制害蟲。圖／福壽山農場提供
福壽山農場利用剛孵化的「草蛉」，克制害蟲。圖／福壽山農場提供

最近到福壽山農場遊客會看到蘋果樹上掛著像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，農場今年採購約5萬4千隻的捕食性昆蟲草蛉要做生物防治，運用益蟲克制害蟲，可省去除蟲人工及農藥。

福壽山農場副場長王仁助表示，為達成農場永續經營的願景，近年致力友善的耕作方式，除果園已採用草生栽培，今年引進草蛉做生物防治，目前已經在蘋果園、水蜜桃園中施放一齡草蛉。

因為草蛉的包裝載體像是茶包，不少遊客覺得新奇，紛紛詢問農場為何要在果樹上掛茶包，經過工作人員解釋後，也對農場願意使用成本較高的生物防治，確保果品食用安全的作法表示肯定。

負責施放的潘其彦技術員表示，草蛉體型小，其幼蟲小到幾乎肉眼看不見，卻是種兇悍的雜食性昆蟲，屬捕食性天敵可吃粉蝨、介殼蟲、蚜蟲及葉蟎等，連體型比牠大的粉介殼蟲、葉蟎類只要被牠盯上，只能讓被麻痺的身軀給草蛉吸食至液乾蟲亡。

現已在部分果園內施放，並觀察其防治害蟲成效，如果成效良好，不排除持續使用，並推廣給鄰近地區農民

福壽山農場蘋果樹上掛著像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，生物防治。圖／福壽山農場提供
福壽山農場蘋果樹上掛著像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，生物防治。圖／福壽山農場提供
福壽山農場蘋果樹上掛著像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，生物防治。圖／福壽山農場提供
福壽山農場蘋果樹上掛著像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，生物防治。圖／福壽山農場提供
福壽山農場蘋果樹上掛著像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，生物防治。圖／福壽山農場提供
福壽山農場蘋果樹上掛著像是開口茶包的小袋子，裡面裝的是剛孵化的一齡「草蛉」，生物防治。圖／福壽山農場提供

桃園 農民

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