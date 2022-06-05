快訊

年改、黨產、萊豬釋憲案… 熟面孔「學閥」壟斷司法話語權

第3波滯留鋒要來了 將是今年梅雨季影響最久一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不斷更新／端午連假收假日 國道9地雷、北返上午快出發

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
端午節連續假期收假日國道相關疏導。圖／高速公路局提供
端午節連續假期收假日國道相關疏導。圖／高速公路局提供

（6:00更新）

今天是端午節連續假期收假日，目前國道各路段交通順暢。高速公路局說，預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發，避開壅塞路段時段。

今天國道相關疏導措施包括：7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

端午節連續假期收假日國道相關疏導。圖／高速公路局提供
端午節連續假期收假日國道相關疏導。圖／高速公路局提供
端午節連續假期收假日國道相關疏導。圖／高速公路局提供
端午節連續假期收假日國道相關疏導。圖／高速公路局提供

國道 宜蘭

延伸閱讀

端午連假桃園復興山區2受困案件 婦遭沖走幸無礙

端午連假第二天 興達魚市場人潮久違

清水地熱、抹茶山湧人潮 國5北返車多紫爆

端午連假遇母哮喘發作女攔車求助 警鳴笛火速開道送醫

相關新聞

取代擦手紙？公廁烘手機 烘了恐更髒

本報記者觀察發現，近來愈來愈多公廁取消擦手紙，改用烘手機，但新冠肺炎疫情來襲，國內外陸續有實驗發現，烘乾雙手後，周邊增加...

端午收假 國道9處易塞

今天是端午連假最後一天，高公局預估，今天將是國道北上交通量最大的一天，全日車流量達一一三百萬車公里，其中北向車流量為平日...

清水地熱、抹茶山湧人潮 國5北返車多紫爆

今天端午連假第2天，宜蘭兩大人氣景點的人潮比起昨天增加不少，4000多人造訪清水地熱遊憩區，抹茶山的五峰旗風景區遊客翻倍...

13縣市大雨特報 注意雷擊強風及溪水暴漲

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛及西南風影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、南部、台中、南投地區及北部、...

不斷更新／端午連假收假日 國道9地雷、北返上午快出發

（6:00更新）

第3波滯留鋒要來了 吳德榮：將是今年梅雨季影響最久

金門及雲林有濃霧。中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。