不斷更新／端午連假收假日 國道9地雷、北返上午快出發

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今天是端午節連續假期收假日，目前國道各路段交通順暢。高速公路局說，預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人上午9時前出發，中部地區用路人中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發，避開壅塞路段時段。