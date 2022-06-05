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第3波滯留鋒要來了 將是今年梅雨季影響最久一波

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第3波滯留鋒要來了 吳德榮：將是今年梅雨季影響最久

聯合報／ 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
上午西南部有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部性陣雨或雷雨的機率。本報資料照片
上午西南部有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部性陣雨或雷雨的機率。本報資料照片

金門及雲林有濃霧。中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，金門已出現能見度不足200公尺。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫皆在35、36度左右，要防曬、防中暑。北部23至36度，中部23至35度，南部23至35度，東部22至36度。

受西南季風影響，上午西南部有局部短暫陣雨的機率；大氣不穩定，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部性陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，明天滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有強對流發展的條件。周二至周六梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

吳德榮說，下周日至14日滯留鋒仍在台灣附近徘徊，西南季風偏強，台灣尚未脫離多雨的天氣型態；第3波滯留鋒將是今年梅雨季影響最久的一波。

吳德榮 金門

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