要收假了! 東部國道客運尚有9成空位可訂

明天是端午連假收假日，公路總局統計目前預售情形，西部國道客運尚有74%空位，東部國道客運尚有90%空位，歡迎有搭乘需求之民眾多加利用，並提醒明日將出現返回工作地車潮，用路人於行前查詢路況，以減少塞在車陣的時間。

公路總局預估明日省道主要幹道將湧現返回工作地車潮，包含台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊、南迴路廊、台61線鳳鼻~香山路段、竹南路段、台18線接國道3號中埔交流道、台86線接國道3號關廟交流道、仁德系統路段、台88線鳳山~五甲路段、台2線、台2乙線關渡~淡水路段、台9線礁溪路段、台26線墾丁路段等。

在國道方面，今日下午國道壅塞路段包括國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為61.7百萬車公里，預估今日交通量為100百萬車公里；高公局預估明日國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，避開壅塞路段時段。