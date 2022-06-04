防疫物資工廠趕工加班 1成6被查出違反勞基法

近兩年新冠疫情肆虐，初期是口罩、酒精等物資供不應求，去年三級警戒期間則是電商、物流業務飆升，勞動部為此解釋，防疫民生物資產業若配合趕工，可適用天災、事變或突發事件的特殊加班規定，放寬工時及休假限制。但勞動部職安署事後勞檢，查出逾1成6的防疫物資相關業者違法勞動法令。職安署官員說，今年除持續關注防疫物資產業，也會把勞檢重點放在領有紓困補助的業者。

因應疫情，防疫相關等民生物資製造業、物流、通路商往往業務暴增，必須趕工生產或配送，勞動部去年特別解釋，防疫民生物資產業適用勞基法第32條第4項、第40條有關「天災，事變或突發事件」的特殊加班規定，可放寬加班時數、每7天休1天的上限。

但職安署2020、2021年分別針對防疫物資產業及運用特殊加班規定業者進行專案勞檢，總計勞檢160家，卻發現有26家違法，違法比率為16.25％，職安署綜合規劃組組長許莉瑩說，違法事項最高的是未給足加班費，占總受檢家數比率5%；其次是沒有詳細記載員工出勤紀錄，再來是加班時數超過規定。

許莉瑩表示，違法廠商除必須立即改善，也遭到地方主管機關處分，職安署今年將繼續規畫防疫物資相關產業勞檢30家，也另外鎖定領有政府紓困補助的事業單位勞檢，預計勞檢200家。