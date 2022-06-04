賀高雄全家海神隊勇奪T1元年總冠軍！全家便利商店推限時優惠

歷經例行賽、總冠軍賽一連串的激戰，南霸天代表高雄全家海神隊球員背水一戰，今天（6月4日）的總冠軍戰在客場台體大體育館擊敗強敵臺中葳格太陽隊，終場以103：100強勢封王，奪下T1職籃元年總冠軍。

全家便利商店歡慶高雄全家海神隊榮獲總冠軍，線上、線下同步推出封王優惠，6月5日上午10點起至6月8日全家便利商店App「隨買跨店取」推出自有品牌FamilyMart Collection鹼性離子水、小分子氣泡水系列、Power能量水、Let’s Café經典美式咖啡大杯買一送一限時限量快閃優惠；全家便利商店App「全+1商城」、電商平台「全家行動購」自6月5日至6月11日為期一周全館免運。

實體店舖方面，6月9日至6月11日期間則有全店百件商品第2件5折優惠，和「神隊友」球迷共同分享高雄全家海神隊榮獲T1聯盟總冠軍喜悅。