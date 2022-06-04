台61線水里集集段邊坡又崩塌 2線道搶通

台61線水里往集集路段昨天下午因大雨又發生邊坡土石崩塌意外，大批土石和竹子淹沒整修中的台鐵集集支線鐵道及道路，工程單位緊急搶修，今天4線中的2線車道已搶通供車輛通行。

公路總局第二區工程處人員接受媒體聯訪時指出，昨天下午台16線11.9公里處下大雨，邊坡土石突然崩塌，山上的竹子也跟隨土石傾瀉而下，還好工人聽到轟隆聲，看到竹子跟土石滾下來，趕緊離開施工區域，才沒有人受傷。

公路總局指出，台16線11.5公里處去年8月邊坡坍方，與台16線平行的台鐵集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，由於支線2號、3號隧道受損與邊坡崩塌，交通部台灣鐵路管理局新建隧道及整治邊坡，施工期間集集站到車埕站停駛，且封閉部分台16線車道以利作業。

台鐵原本規劃今年4月完工通車，不過2月連續降雨、3月名間鄉發生地震、5月連續降雨，接連造成大量土石往工區坍滑，且破壞臨時擋土設施，3次災害總計坍滑土石約3萬7000立方公尺，不僅造成鋼筋、硬體損失，災後清理也造成工期延長。

公路總局表示，昨天下午又發生邊坡崩塌意外，土石及竹子不僅覆蓋台鐵施工區域，水里往集集交通也受影響；崩塌意外發生後，台鐵先調派重機具到現場搶坍，等邊坡穩定再進場施工，至於台16線水里往集集路段4線道路已搶通2線，開放民眾通行，請用路人小心駕駛。