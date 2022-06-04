南投茶葉博覽會10月重啟 農委會補助800萬元經費

南投世界茶葉博覽會去年因為疫情停辦，讓南投縣農產少了重要的行銷管道，南投縣長林明溱表示，有鑑於多數民眾已打過第3劑疫苗，縣府正籌備10月重啟茶葉博覽會，行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧說，農委會已發文同意補助800萬元，協助茶博會行銷。

南投世界茶葉博覽會前年10月舉辦，11天展期吸引72萬人參觀，創下1.7億的產值，千人揉茶、千人茶席等活動報名更瞬間額滿，為南投農產創造最佳行銷舞台。去年台灣爆發新冠Delta病毒，幼兒園群聚感染，因為疫情嚴重，開辦12年的南投世界茶葉博覽會首度停辦。

林明溱表示，茶博停辦對茶產業衝擊大，縣府與13鄉鎮農會以其他方式，幫農民促銷農產品，仍無法取代茶博的效益，許多農友希望重新舉辦茶博，為南投農產觀光注入活力，考量今年國人大都打過三劑疫苗，加上疫苗應逐漸穩定，縣府正在籌辦茶博會，將在做好防疫工作前提下，重新舉辦茶博，協助農民行銷，並帶動觀光商機。

蔡培慧說，前年邀請農委會主委陳吉仲到南投，更了解南投茶葉博覽會對行銷茶葉品牌的重要性，同時補助茶博會790萬元經費。