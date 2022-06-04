端午、清明兩樣情！昨連假首日西濱苗栗路段車速快一倍

苗栗縣警局統計端午節連假首日台61線公路苗栗段車流，發現平均車速比清明連假首日快了一倍，平均車速可達每小時81.17公里；縣警局提醒，今、明兩天下午3點至晚間9點封閉台61線竹南、後龍5處交岔路口，以減少號誌管控產生延滯，請駕駛人多利用台61線作為北返替代道路。

苗栗縣警察局指出，經向公路總局第二區養護工程處調閱，端午連假首日湧入西濱快速公路苗栗段車流為1萬2033車次，與清明連假首日湧入1萬4108車次相較，減少2075車次，統計昨天平均行車速度達到每小時81.17公里，與清明連假首日每小時39.9公里，增加41.27公里，超過1倍車速。

苗栗縣警局交通隊表示，連假首日前一天深夜時段西濱新埔段發生連環撞交通事故，警方與公總全力動員，不到4小時就排除事故，趕在天亮前恢復全線通車，讓返鄉車流順利通過該處路段；另外工務段也提前2周檢視路況並完成坑洞修補，保持雙車道通行，每小時可容納4000車次，不致壅塞。