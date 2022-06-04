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六堆日客民同步升旗 高市客委會辦親子DIY傳承客文化

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
客家委員會串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，選定今天為六堆日，並同步舉辦升旗儀式，高雄市客委會主委楊瑞霞等人今天上午8點30分升起六堆旗，象徵緬懷先賢。圖／高市客委會提供
客家委員會串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，選定今天為六堆日，並同步舉辦升旗儀式，高雄市客委會主委楊瑞霞等人今天上午8點30分升起六堆旗，象徵緬懷先賢。圖／高市客委會提供

客家委員會串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，選定六堆先民集結的日子（康熙60年5月10日／國曆6月4日） 作為六堆日，並同步舉辦升旗活動，高雄市客委會由主委楊瑞霞帶領，今天上午8點30分於高雄市新客家文化園區升起六堆旗幟，並舉辦尋客親子DIY活動傳承客家文化。

高雄市客委會表示，去年是六堆300年，中央客委會以國家級慶典在六堆地區舉行各種紀念、傳承、融合性等系列活動，客家委員會、高屏縣市政府及六堆十二鄉區去年6月19日同步升起六堆300紀念會旗，客委會選定今天作為六堆日，再度同步舉行升旗儀式，望透過每年六堆日升旗活動，緬懷致意先賢，凝聚後生傳承及開創客家文化。

楊瑞霞表示，客家語言及文化的養成，除了在家庭、學校，也可透過社區活動來學習，因此「六堆日」不僅升旗儀式，也辦理尋客親子DIY活動，由高雄都會區客家青年駐地工作站的夥伴，以尋找都會客家人、推廣家庭母語、傳承客家文化為目的，規畫講六堆故事、細弟牯細妹牯講客話、爺哀共下動手做花布粽子、稻草人、彩繪紙傘等活動。

楊瑞霞說，從精采的六堆故事、豐富的客家DIY活動體驗，讓高雄都會區的大小朋友做中學客家歷史、語言、文化，藉著世代間的合作學習，提升都會市民對客家認同。其中「稻草人DIY」講師羅元鴻、蔡佳蓉夫妻，是美濃返鄉青農，兩人共同創立「果然紅農藝生活」，透過自然農法推動友善環保農業。

高雄市客委會今趁六堆日舉辦各式客家DIY體驗，以稻草人、彩繪紙傘等體驗分享客家文化。圖／高市客委會提供
高雄市客委會今趁六堆日舉辦各式客家DIY體驗，以稻草人、彩繪紙傘等體驗分享客家文化。圖／高市客委會提供
高雄市客委會今趁六堆日舉辦各式客家DIY體驗，以稻草人、彩繪紙傘等體驗分享客家文化。圖／高市客委會提供
高雄市客委會今趁六堆日舉辦各式客家DIY體驗，以稻草人、彩繪紙傘等體驗分享客家文化。圖／高市客委會提供
客家委員會串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，選定今天為六堆日，並同步舉辦升旗儀式，高雄市客委會主委楊瑞霞等人今天上午8點30分升起六堆旗，象徵緬懷先賢。圖／高市客委會提供
客家委員會串連高屏縣市政府與六堆十二鄉區，選定今天為六堆日，並同步舉辦升旗儀式，高雄市客委會主委楊瑞霞等人今天上午8點30分升起六堆旗，象徵緬懷先賢。圖／高市客委會提供
高雄市客委會今趁六堆日舉辦各式客家DIY體驗，其中花布粽子DIY講師林瑞芬邊教作花布縱，邊介紹客家端午節諺語。圖／高市客委會提供
高雄市客委會今趁六堆日舉辦各式客家DIY體驗，其中花布粽子DIY講師林瑞芬邊教作花布縱，邊介紹客家端午節諺語。圖／高市客委會提供

客家文化 客委會 DIY

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