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獨／南橫高山樹木慘遭「剝皮」 國家公園說兇手是牠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
南橫3千公尺高山的樹木遭「剝皮」，通往庫哈諾辛山的路徑有多棵松樹受害，保育員研判是水鹿啃食導致。記者徐白櫻／攝影
南橫3千公尺高山的樹木遭「剝皮」，通往庫哈諾辛山的路徑有多棵松樹受害，保育員研判是水鹿啃食導致。記者徐白櫻／攝影

高雄南橫山區封山12年重新開放，近日海拔3千公尺的山區出現林木樹身大面積被「剝皮」慘狀，人為破壞或自然生態景觀引發山友討論。玉管處梅山管理站指出，高山松樹是被水鹿啃食剝皮，非人為破壞，若形成「環狀剝皮」才會危及樹木生命。

高雄南橫山區3千公尺以上百岳林立，「南橫三星」、「南台首嶽」關山、中之關古道等地登山口位處道路旁，南橫道路中斷後不易抵達。5月1日南橫復通。經過多年封山，通往庫哈諾辛山及關山的山徑出現樹木樹身「剝皮」景象，引發山友揣測。

玉山國家公園管理處梅山管理站指出，保育員勘查發現是水鹿啃食樹皮引起，這是自然現象，屬於生態系一環，若面積大到危害樹木生命才會同專家上山養護，遊客若發現相關情況可拍照回報國家公園。此外，民眾若在山上看見水鹿記得不要餵食，響應無痕山林概念。

擔任玉山國家公園解說志工36年的樹木專家黃吉村說，樹皮非常營養，像是華山松、二葉松等林木也會被野生動物啃食，阿里山塔塔山很常見，樹皮若被剝除一半以下面積還好，若超過就要想辦法挽救，若是樹木被環狀剝皮就會死掉，唯獨櫻花樹例外；水鹿活動區域雖然都在海拔2500公尺上下，但夏天溫度攀高會往更高山活動，南橫以前少見水鹿啃食樹皮，但歷經十幾年休養生息，山上野生動物數量變多。

「若地面出現三爪痕跡不要逗留」，黃吉村說，不只台灣水鹿愛啃樹皮，南橫山區也有台灣黑熊，牠也會這樣做，危險性比水鹿來得高，山友要注意安全。

南橫3千公尺高山的樹木遭「剝皮」，通往庫哈諾辛山的路徑有多棵松樹受害，保育員研判是水鹿啃食造成。記者徐白櫻／攝影
南橫3千公尺高山的樹木遭「剝皮」，通往庫哈諾辛山的路徑有多棵松樹受害，保育員研判是水鹿啃食造成。記者徐白櫻／攝影

南橫 玉山國家公園

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