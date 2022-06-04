快訊

烤肉、抓龍蝦…東北角遭爆「停車場當露營區」 當地管理處回應了

兒童疫苗接種有望縮短間隔 莊人祥：最晚6月底前公布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭熱門景點湧人潮 國5今現北返車潮恐塞到深夜

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭地區今天中午過後陸續出現北返車潮。圖／警方提供
宜蘭地區今天中午過後陸續出現北返車潮。圖／警方提供

今日是端午連假第2天，宜蘭地區的天氣和昨天一樣都是大太陽，出遊人車潮不少，國5南港系統至頭城，平均時速60、70公里，蘇花路廊南下車流明顯，整體交通大致順暢，中午過後陸續出現北返車潮，國5車輛走走停停，時速有時不到40公里。

冬山熱氣球嘉年華今天首日登場，吸引大批遊客前來三奇美徑搭熱氣球、欣賞彩繪稻田；宜蘭傳藝園區不少親子出遊，截至下午1點30分，已有超過1400人入園；三星知名景點張美阿嬤農場人氣爆棚，儘管午後下大雨，人潮依然絡繹不絕。

宜蘭警方表示，今天首波北返車潮午後陸續湧現，預估國5塞車情形恐持續到深夜，明天白天會達到最高峰，建議用路人避開尖峰車潮，利用凌晨0時至5時暫停收費時段出發

今、明兩天下午2點到晚上9點，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，警方會在沿線重要路口待命疏導車流，如遇交流道平面道路嚴重回堵，將即時反映坪林行控，彈性調整匝道儀控時間，以緩解排隊情形。

三星知名景點張美阿嬤農場人氣爆棚，儘管午後下大雨，人潮依然絡繹不絕。圖／民眾提供
三星知名景點張美阿嬤農場人氣爆棚，儘管午後下大雨，人潮依然絡繹不絕。圖／民眾提供
蘇花路廊今天逐漸湧現北返車潮。圖／警方提供
蘇花路廊今天逐漸湧現北返車潮。圖／警方提供
國5今天中午過後陸續出現北返車潮。圖／取自1968
國5今天中午過後陸續出現北返車潮。圖／取自1968
不少親子出遊來到宜蘭傳藝園區，今天入園遊客已超過1400人次。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
不少親子出遊來到宜蘭傳藝園區，今天入園遊客已超過1400人次。圖／全聯善美的文化藝術基金會提供
冬山熱氣球嘉年華今天首日登場，吸引大批遊客前來三奇美徑搭熱氣球、欣賞彩繪稻田。記者林佳彣／攝影
冬山熱氣球嘉年華今天首日登場，吸引大批遊客前來三奇美徑搭熱氣球、欣賞彩繪稻田。記者林佳彣／攝影

車潮 宜蘭 熱氣球嘉年華

延伸閱讀

冬山熱氣球嘉年華今登場 「喔熊組長」首度降蘭陽平原

不斷更新／端午連假第2天 國道14地雷路段建議避開

端午國道車潮較108年少14.8% 明日有14路段恐塞

端午連假首日南下宜蘭車流順暢 國5蘇花改明現北返潮

相關新聞

13縣市大雨特報 注意雷擊強風及溪水暴漲

中央氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛及西南風影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、南部、台中、南投地區及北部、...

宜蘭熱門景點湧人潮 國5今現北返車潮恐塞到深夜

今日是端午連假第2天，宜蘭地區的天氣和昨天一樣都是大太陽，出遊人車潮不少，國5南港系統至頭城，平均時速60、70公里，蘇...

獨／南橫高山樹木慘遭「剝皮」 國家公園說兇手是牠

高雄南橫山區封山12年重新開放，近日海拔3千公尺的山區出現林木樹身大面積被「剝皮」慘狀，人為破壞或自然生態景觀引發山友討...

端午、清明兩樣情！昨連假首日西濱苗栗路段車速快一倍

苗栗縣警局統計端午節連假首日台61線公路苗栗段車流，發現平均車速比清明連假首日快了一倍，平均車速可達每小時81.17公里...

新北市大雷雨 國家級警報山區暴雨警示

中央氣象局發布新北市大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息之山區暴雨警示，內容為「大雷雨即時訊息（山區暴雨警示）您所在區域附...

影／端午連假出遊 淡水老街逐現人潮

端午連假受疫情仍在高原期影響，出遊人數銳減，但由於天氣晴朗穩定，新北淡水老街下午逐漸出現出外散心人潮，中午的美食街幾乎坐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。