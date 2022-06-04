宜蘭熱門景點湧人潮 國5今現北返車潮恐塞到深夜

今日是端午連假第2天，宜蘭地區的天氣和昨天一樣都是大太陽，出遊人車潮不少，國5南港系統至頭城，平均時速60、70公里，蘇花路廊南下車流明顯，整體交通大致順暢，中午過後陸續出現北返車潮，國5車輛走走停停，時速有時不到40公里。

冬山熱氣球嘉年華今天首日登場，吸引大批遊客前來三奇美徑搭熱氣球、欣賞彩繪稻田；宜蘭傳藝園區不少親子出遊，截至下午1點30分，已有超過1400人入園；三星知名景點張美阿嬤農場人氣爆棚，儘管午後下大雨，人潮依然絡繹不絕。

宜蘭警方表示，今天首波北返車潮午後陸續湧現，預估國5塞車情形恐持續到深夜，明天白天會達到最高峰，建議用路人避開尖峰車潮，利用凌晨0時至5時暫停收費時段出發