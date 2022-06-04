聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭熱門景點湧人潮 國5今現北返車潮恐塞到深夜
今日是端午連假第2天，宜蘭地區的天氣和昨天一樣都是大太陽，出遊人車潮不少，國5南港系統至頭城，平均時速60、70公里，蘇花路廊南下車流明顯，整體交通大致順暢，中午過後陸續出現北返車潮，國5車輛走走停停，時速有時不到40公里。
冬山熱氣球嘉年華今天首日登場，吸引大批遊客前來三奇美徑搭熱氣球、欣賞彩繪稻田；宜蘭傳藝園區不少親子出遊，截至下午1點30分，已有超過1400人入園；三星知名景點張美阿嬤農場人氣爆棚，儘管午後下大雨，人潮依然絡繹不絕。
宜蘭警方表示，今天首波北返車潮午後陸續湧現，預估國5塞車情形恐持續到深夜，明天白天會達到最高峰，建議用路人避開尖峰車潮，利用凌晨0時至5時暫停收費時段出發
今、明兩天下午2點到晚上9點，國5蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制，警方會在沿線重要路口待命疏導車流，如遇交流道平面道路嚴重回堵，將即時反映坪林行控，彈性調整匝道儀控時間，以緩解排隊情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言