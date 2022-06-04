端午節28.7萬人次搭台鐵 準點率達98.2%

台鐵工會取消端午節不加班活動，使端午假期台鐵正常疏運，據統計昨日有28萬7541人乘車，較預估人數多出約20%，準點率亦達98.2%，堪稱順利。

台鐵局長杜微昨日搭乘484次自強號到台東的加班車，並乘坐駕駛室視察路線狀況及行車運轉情形，列加班車七堵=花蓮由火聯會執行秘書吳長智駕駛、花蓮=台東則由花蓮機務段指導主任吳隆基擔任。杜微感謝平日工作繁忙的主管同仁，遇假期還犧牲休息出勤乘務，加強服務旅客民眾。