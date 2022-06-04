國1麻豆段6車追撞 高公局估下午9路段恐塞車

新竹南寮的新竹漁港觀光人潮不少，去年首登全台熱門景點前5名，假日車潮不斷，近期卻被民眾在網路上投訴「停車格畫太小」，乘客難上下車，獲得許多回響。本報記者到場實測，發現該停車格寬度符合畫設規定，但一遇到旁邊停了休旅車或大車，就得側身上車，不小心還可能刮到旁車，讓民眾不禁懷疑，政府的停車位標準是否忽略近年大車興起現象，合法卻不合時宜了嗎？

2022-06-04 13:30