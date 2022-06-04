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國1麻豆段6車追撞 高公局估下午9路段恐塞車

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國1南向302.5公里處於10時44分發生6輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。圖／高公局提供
國1南向302.5公里處於10時44分發生6輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里。圖／高公局提供

今日為端午節連續假期第2日，截至11時，國道全線交通量為25.6百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止端；國1高架北向堤頂至汐止端；國3北向中和至安坑，其餘路段均能維持行車順暢。

今日國道仍發生數起事故，上午10時43分於國1高架北向14.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時59分排除，造成後方車流回堵2公里。

上午10時44分於國1南向302.5公里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，上午10時59分排除，造成後方車流回堵2公里。

上午10時49分於國1南向190公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時03分排除，造成後方車流回堵2公里。以上事故均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

國道 車道 端午節

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