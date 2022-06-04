北市今年收運逾百隻犬貓遺體 動保處籲民眾勿放養寵物

台北市動保處表示，今年至5月底為止，已收運犬隻遺體37隻、貓遺體314隻，其中9隻都有飼主，動保處呼籲民眾不要放養家中寵物，避免寵物在外遭遇不測，再見到時已成為冰冷遺體。

動保處表示，動保處自2019年起和環保局合作辦理街道犬貓遺體處理計畫，計畫初衷是為了幫助因意外走失、不幸罹難的家犬貓，讓牠們有機會在家人的陪伴下走完生命中最後一哩路，但近幾年來意外發現，部分罹難的家犬貓發生意外的地點其實離家不遠，而飼主因平常就習慣讓寵物自行外出，往往接到通知才知道自家毛小孩已遭遇不測。

動保處表示，這些放養家犬、家貓的飼主，大多能認知到馬路上來往的車輛可能會對動物的生命安全造成危害，但對於自家寵物躲避危險的能力相當有自信。但動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所及公眾得出入的場所應有7歲以上者陪同，違者可處3千元至1萬5千元罰鍰，不論民眾的寵物是否會過馬路、會看車輛，只要飼主放任寵物在沒有人看管的狀態下自行外出，就已違法。

養兩隻狗的民眾周小姐說，有些長輩習慣放養寵物狗，或是在一樓經營店面如機車行的店家也常見放養寵物狗的行為，犬隻再怎麼聰明，閃避車輛的能力真的有限，容易遭遇危險，另外寵物犬若放養在外，遇到和主人一起散步沒有上牽繩的犬隻，很容易發生衝突進而受傷。

內湖的古小姐說，她住的社區中有位住戶把狗養在社區中，平時讓狗在社區內自由活動，狗常跑到社區外，她有天深夜就目睹那隻狗在馬路上差點被車撞，飽受驚嚇，還好沒有受傷，而寵物放養除了可能發生交通意外，也可能誤食民眾放置的驅蟲藥或是沾有消毒劑的草葉，也可能會有生命危險。