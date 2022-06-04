高溫炎熱避暑去 合歡山、清境、溪頭湧現遊客潮

端午連假第二天，今日天氣放晴，合歡山車流明顯增多，合歡山公路翠峰管制站上午6時實施花季高乘載管制，上午高乘載500多輛，相較去年減少很多車流，從清境到合歡山車行只要50分鐘，行車相當順暢，原訂流量管制並未實施。

端午節過後，氣溫明顯轉為夏季型態，悶熱的天氣，讓遊客往山區避暑，合歡山、清境、溪頭、杉林溪上午都湧現人潮。新竹市彭小姐一家上午6點不到，就已經到了合歡山。她說，這幾天又濕又熱相當不舒服，臨時決定全家一起到合歡山旅遊，高山上天氣涼爽，又遇上藍天白雲好天氣，讓人暑氣全消。

同樣是避暑勝地的溪頭，今天一早也有許多遊客入園健行登山，中午就將近6千人入園，相較5月中下旬，遊客明顯回流。陳姓遊客說，5月底每天確診人數暴增，有點擔心染疫不敢出門，但最近確診案例持續下降，加上天氣炎熱，到溪頭健行吸收芬多精，也放鬆緊繃的心情。

今天合歡山車流明顯增多，合歡山公路翠峰管制站上午6時實施杜鵑花季高乘載管制，警方疏導指揮，成功分流上山旅次，每10分鐘放行20輛流量管制未實施。不過，合歡山沿線昆陽、武嶺等停車場，上午6時便已全滿，張姓遊客說，她等了一小時才有停車位。

公路總局呼籲民眾可多加利用大眾運輸，免除駕駛疲勞及山上找不到車位壓力。