新北精選6條水岸自行車道 端午出遊另類選擇

端午連假第2天，新北市觀光旅遊局精選6條水岸自行車道，不只遠離車陣，沿線平坦舒適又有遮蔭可休憩，路線也包含新手能駕馭的單車道及破風者的私藏推薦，民眾可挑喜歡路線放入口袋名單。

「八里左岸自行車道」沿途會經過關渡大橋、八里渡船頭老街、十三行博物館等重要景點，也有多座共融式公園提供孩童玩耍，像是十三行尤其八里左岸公園的「BALI地標」與「八里婚紗廣場」，更是熱門打卡點！此外，八里獨有的浪漫休閒氛圍和充滿異國感的河岸風情，也吸引許多特色咖啡店進駐。

「金色水岸自行車道」沿線也有許多珍貴文化資產，如紅毛城園區、滬尾礮臺，同時也是紅樹林水筆仔的重要家園，淡水漁人碼頭更是觀賞夕照的熱門景區。

沿著河岸騎乘「汐止段自行車道」，沿途會經過麥克風造型的星光橋，不論傍晚或夜景風光都很迷人，沿線景點則有汐止老街、汐止濟德宮、五堵隧道自行車道，也適合全家大小一起順遊。

二重疏洪道與東側的淡水河連成圓，將蘆洲、三重與部分五股地區框為一座島，並以十多座橋樑與新莊、五股、台北市做連結，「二重環狀自行車道」沿線繞行一周約20公里，會行經多處運動、遊樂場地，如新北大都會公園、熊猴森樂園、幸福水樣公園、微風運河與辰光橋。

「大漢溪兩岸自行車道」串聯了鶯歌、三峽、樹林、土城、新莊、三重與板橋，單車道可以從「左岸自行車道」的桃園市界出發，一路可經過鶯歌陶博館、鹿角溪人工溼地、板橋435藝文特區及新月橋。「右岸自行車道」則可以行經許多河濱及運動公園，最後騎抵三峽。