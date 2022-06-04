快訊

獨／21天新生兒確診「周遭人都陰性」 護理師曝1症狀家長易慮病

教部挨批軍營式管理 5成國高中制服不繡姓名不行嗎？

烘手機取代擦手紙恐讓病菌擴散？公廁管理單位陷兩難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北精選6條水岸自行車道 端午出遊另類選擇

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
破風者推薦！「大漢溪自行車道」可遊多處濕地公園，連接左岸及右岸自行車道的「新月橋」更能俯瞰大溪景致。圖／新北市觀旅局提供
破風者推薦！「大漢溪自行車道」可遊多處濕地公園，連接左岸及右岸自行車道的「新月橋」更能俯瞰大溪景致。圖／新北市觀旅局提供

端午連假第2天，新北市觀光旅遊局精選6條水岸自行車道，不只遠離車陣，沿線平坦舒適又有遮蔭可休憩，路線也包含新手能駕馭的單車道及破風者的私藏推薦，民眾可挑喜歡路線放入口袋名單。

八里左岸自行車道」沿途會經過關渡大橋、八里渡船頭老街、十三行博物館等重要景點，也有多座共融式公園提供孩童玩耍，像是十三行尤其八里左岸公園的「BALI地標」與「八里婚紗廣場」，更是熱門打卡點！此外，八里獨有的浪漫休閒氛圍和充滿異國感的河岸風情，也吸引許多特色咖啡店進駐。

「金色水岸自行車道」沿線也有許多珍貴文化資產，如紅毛城園區、滬尾礮臺，同時也是紅樹林水筆仔的重要家園，淡水漁人碼頭更是觀賞夕照的熱門景區。

沿著河岸騎乘「汐止段自行車道」，沿途會經過麥克風造型的星光橋，不論傍晚或夜景風光都很迷人，沿線景點則有汐止老街、汐止濟德宮、五堵隧道自行車道，也適合全家大小一起順遊。

二重疏洪道與東側的淡水河連成圓，將蘆洲、三重與部分五股地區框為一座島，並以十多座橋樑與新莊、五股、台北市做連結，「二重環狀自行車道」沿線繞行一周約20公里，會行經多處運動、遊樂場地，如新北大都會公園、熊猴森樂園、幸福水樣公園、微風運河與辰光橋。

「大漢溪兩岸自行車道」串聯了鶯歌、三峽、樹林、土城、新莊、三重與板橋，單車道可以從「左岸自行車道」的桃園市界出發，一路可經過鶯歌陶博館、鹿角溪人工溼地、板橋435藝文特區及新月橋。「右岸自行車道」則可以行經許多河濱及運動公園，最後騎抵三峽。

「新店溪自行車道」起自板橋江子翠終於新店碧潭，串聯板橋、中和、永和、新店等四大行政區，且會行經多座特色主題公園，如熱門打卡點－蝴蝶公園、恐龍園區，亦可造訪楊三郎美術館，一探台灣近代美術發展；進入到新店區，更有專屬行人與單車族的新店溪陽光橋與碧潭風景區等景點。

「二重環狀自行車道」行經多處遊樂場地，適合親子倘佯青輕騎。圖／新北市觀旅局提供
「二重環狀自行車道」行經多處遊樂場地，適合親子倘佯青輕騎。圖／新北市觀旅局提供

車道 自行車 八里

延伸閱讀

端午假期來嘉森呼吸 私房景點野餐趣

桃園中平商圈慶端午 包粽與彩繪立蛋感受過節氣氛

響應2050淨零排放 交通部28億改善自行車路網

竹苗自行車道打通了 周六通車 一路順騎免走西濱

相關新聞

不斷更新／端午連假第2天 國道14地雷路段建議避開

今天是端午節連續假期第二天，目前國道車流大致順暢，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

風吹砂走了、生態出現了 他們打造步道保護斑龜

濁水溪出海口過去盡是「風吹砂」情景，經中央及地方治理揚塵多年，現在搖變成生態綠洲，成為多種候鳥的中繼站及鳥類棲地，不過第...

國1麻豆段6車追撞 高公局估下午9路段恐塞車

今日為端午節連續假期第2日，截至11時，國道全線交通量為25.6百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。高公局說，...

北市今年收運逾百隻犬貓遺體 動保處籲民眾勿放養寵物

台北市動保處表示，今年至5月底為止，已收運犬隻遺體37隻、貓遺體314隻，其中9隻都有飼主，動保處呼籲民眾不要放養家中寵...

高溫炎熱避暑去 合歡山、清境、溪頭湧現遊客潮

端午連假第二天，今日天氣放晴，合歡山車流明顯增多，合歡山公路翠峰管制站上午6時實施花季高乘載管制，上午高乘載500多輛，...

新北精選6條水岸自行車道 端午出遊另類選擇

端午連假第2天，新北市觀光旅遊局精選6條水岸自行車道，不只遠離車陣，沿線平坦舒適又有遮蔭可休憩，路線也包含新手能駕馭的單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。