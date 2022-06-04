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高雄屏東大雷雨 彭啟明：高雄外海有雷雨胞

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高雄外海有雷雨胞。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
高雄外海有雷雨胞。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

中南部一早下雨，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，高雄外海有雷雨胞，這波西南風夾雜對流胞，散亂的傳到西半部，配合一早的海陸風環流，在沿海又長起來，如果看雲型，常常容易看到特殊景象。

網友留言「我看到雨瀑了」、「三出三進的曬物，代表著台南的雨像在打游擊戰」、「天黑黑」、「林園大雷雨，雨用倒的」、「旗津那邊一直打雷，天色暗下來好像準備下大雨」。

中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時。慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。路面濕滑，步行與開車請注意安全。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。

旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

大雷雨即時訊息示警區域：高雄市鹽埕區、鼓山區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區，屏東縣東港鎮、萬丹鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉。

屏東縣 大雷雨 彭啟明

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