高雄屏東大雷雨 彭啟明：高雄外海有雷雨胞

在公共場所如廁後，你會選擇抽擦手紙還是用烘手機？本報記者觀察發現，近年來愈來愈多公廁悄悄取消擦手紙，改用烘手機供使用者烘乾手部，但新冠肺炎疫情來襲，國外陸續有實驗發現，用烘手機烘乾雙手後，周邊增加的菌落數明顯比用擦手紙多，許多民眾看了實驗結果直呼「以前擔心烘了反而更髒，現在印證了！」日後恐對烘手機敬而遠之，形成設備閒置浪費，也考驗公廁管理單位的抉擇。

2022-06-04 11:45