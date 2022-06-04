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冬山熱氣球嘉年華今登場 「喔熊組長」首度降蘭陽平原

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
交通部觀光局的「喔熊組長」首度降落在宜蘭。記者林佳彣／攝影
交通部觀光局的「喔熊組長」首度降落在宜蘭。記者林佳彣／攝影

今天端午連假第2天，宜蘭冬山「2022三奇美徑系列活動」的熱氣球嘉年華熱鬧開跑，交通部觀光局「喔熊組長」更是首度降落蘭陽平原。不少民眾天還沒亮就來排隊，5點30分一開賣，120個名額半小時賣光光，有些人專程前來還是撲空，直呼真的太可惜。幸運搭上熱氣球升空的遊客，興奮地拍下高空美景，更有人說「已經2年沒有離開地球表面了！」

第3屆熱氣球嘉年華今明兩天、下周末在三奇美徑登場，不只2隻「喔熊組長」、2顆繫留升空球作為體驗搭乘，今晚和6月11日的熱氣球光雕秀，還會再加碼1顆狗頭造型球，加壓火焰伴隨著音樂節奏與稻浪，別有一番風情。

熱氣球一天2場次，每場限額120位，首場今早5點30分開賣。第一組來排隊的是來自宜蘭市的4名遊客，凌晨3點30分天還沒亮就到場，直呼「已經2年沒有離開地球表面了！」冬山曾小姐和朋友一行8人，幸運搭上熱氣球，離地60公尺、約20層樓高，首次360度環景、俯瞰綠油油的蘭陽平原，大喊「美翻了！」

新北林口吳先生和妻子專程為熱氣球而來，早上6點多到場已經買不到票，無奈地說「太少名額。」由於民眾反應熱烈，冬山鄉公所最後還加碼，讓15名幸運兒體驗上升的感覺。今天藍天白雲好天氣，熱氣球冉冉升空，一旁稻田隨風搖曳，遊客們紛紛拿起手機、手機搶拍壯闊的稻田景緻。

鄉長林峻輔表示，今年復辦熱氣球嘉年華，希望帶動當地觀光經濟，也讓民眾在疫情期間走出戶外，欣賞美麗的彩繪稻田、漫步三奇美徑紓壓身心。沒買到票的民眾也能在一旁的熱氣球地面體驗，更多認識其歷史和過程。

冬山三奇美徑素有「宜蘭版伯朗大道」之稱，周邊超過40公頃稻田，今年彩繪稻田的設計，以冬山火車站、地方創生夥伴「斑比山丘」的吉祥物小鹿為主角。熱氣球嘉年華4天期間早上10點到傍晚，觀景高台旁還能近距離與可愛小鹿互動。

搭乘熱氣球升空，從高處俯瞰另一顆熱氣球上方，是一個可愛的黃色笑臉。記者林佳彣／攝影
搭乘熱氣球升空，從高處俯瞰另一顆熱氣球上方，是一個可愛的黃色笑臉。記者林佳彣／攝影
熱氣球載客離地60公尺、約20層樓高，冬山壯闊的稻田景致一覽無遺，2隻「喔熊組長」更是首度降落蘭陽平原。記者林佳彣／攝影
熱氣球載客離地60公尺、約20層樓高，冬山壯闊的稻田景致一覽無遺，2隻「喔熊組長」更是首度降落蘭陽平原。記者林佳彣／攝影
宜蘭冬山「2022三奇美徑系列活動」的熱氣球嘉年華熱鬧今天登場，交通部觀光局「喔熊組長」更是首度降落蘭陽平原。圖／宜蘭大學無人機研究所教官沈張鴻提供
宜蘭冬山「2022三奇美徑系列活動」的熱氣球嘉年華熱鬧今天登場，交通部觀光局「喔熊組長」更是首度降落蘭陽平原。圖／宜蘭大學無人機研究所教官沈張鴻提供
遊客來到三奇美徑，不只能搭熱氣球，還有可愛小鹿的彩繪稻田。記者林佳彣／攝影
遊客來到三奇美徑，不只能搭熱氣球，還有可愛小鹿的彩繪稻田。記者林佳彣／攝影
宜蘭冬山「2022三奇美徑系列活動」的熱氣球嘉年華熱鬧今天登場。圖／冬山鄉公所提供
宜蘭冬山「2022三奇美徑系列活動」的熱氣球嘉年華熱鬧今天登場。圖／冬山鄉公所提供
民眾站在觀景高台欣賞壯闊的彩繪稻田。記者林佳彣／攝影
民眾站在觀景高台欣賞壯闊的彩繪稻田。記者林佳彣／攝影
熱氣球嘉年華4天早上10點到傍晚，觀景高台旁還能近距離與可愛小鹿互動。記者林佳彣／攝影
熱氣球嘉年華4天早上10點到傍晚，觀景高台旁還能近距離與可愛小鹿互動。記者林佳彣／攝影
端午連假第二天，宜蘭地區藍天白雲好天氣，熱氣球冉冉升空。記者林佳彣／攝影
端午連假第二天，宜蘭地區藍天白雲好天氣，熱氣球冉冉升空。記者林佳彣／攝影

熱氣球嘉年華 宜蘭 疫情

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