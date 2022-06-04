冬山熱氣球嘉年華今登場 「喔熊組長」首度降蘭陽平原

今天端午連假第2天，宜蘭冬山「2022三奇美徑系列活動」的熱氣球嘉年華熱鬧開跑，交通部觀光局「喔熊組長」更是首度降落蘭陽平原。不少民眾天還沒亮就來排隊，5點30分一開賣，120個名額半小時賣光光，有些人專程前來還是撲空，直呼真的太可惜。幸運搭上熱氣球升空的遊客，興奮地拍下高空美景，更有人說「已經2年沒有離開地球表面了！」

第3屆熱氣球嘉年華今明兩天、下周末在三奇美徑登場，不只2隻「喔熊組長」、2顆繫留升空球作為體驗搭乘，今晚和6月11日的熱氣球光雕秀，還會再加碼1顆狗頭造型球，加壓火焰伴隨著音樂節奏與稻浪，別有一番風情。

熱氣球一天2場次，每場限額120位，首場今早5點30分開賣。第一組來排隊的是來自宜蘭市的4名遊客，凌晨3點30分天還沒亮就到場，直呼「已經2年沒有離開地球表面了！」冬山曾小姐和朋友一行8人，幸運搭上熱氣球，離地60公尺、約20層樓高，首次360度環景、俯瞰綠油油的蘭陽平原，大喊「美翻了！」

新北林口吳先生和妻子專程為熱氣球而來，早上6點多到場已經買不到票，無奈地說「太少名額。」由於民眾反應熱烈，冬山鄉公所最後還加碼，讓15名幸運兒體驗上升的感覺。今天藍天白雲好天氣，熱氣球冉冉升空，一旁稻田隨風搖曳，遊客們紛紛拿起手機、手機搶拍壯闊的稻田景緻。

鄉長林峻輔表示，今年復辦熱氣球嘉年華，希望帶動當地觀光經濟，也讓民眾在疫情期間走出戶外，欣賞美麗的彩繪稻田、漫步三奇美徑紓壓身心。沒買到票的民眾也能在一旁的熱氣球地面體驗，更多認識其歷史和過程。