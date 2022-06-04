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買豆腐乳送高麗菜！關山米國學校助小農賣菜

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣關山米國學校為幫助在地小農，推出「買豆腐乳送高麗菜」活動。記者卜敏正／攝影
台東縣關山米國學校為幫助在地小農，推出「買豆腐乳送高麗菜」活動。記者卜敏正／攝影

又到高麗菜盛產季節，台東縣關山米國學校為幫助在地小農，推出「買豆腐乳送高麗菜」活動，即日起只要購買日曬糙米豆腐乳1罐，就贈送鮮採高麗菜1顆，不少遊客得知都笑著說「買小送大、很划算」，200餘顆高麗菜送完為止。

關山米國學校校長彭衍芳表示，農會的功能就是幫忙農民，近期為高麗菜盛產季節， 關山鎮高麗菜甜脆好吃，也固定在「米國學校」行銷，許多人到關山旅遊，都會順手買2顆帶回家，

他說，近期因為疫情、端午連假旅遊人潮沒往年多，農民反映高麗菜盛產可能賣不完，他立刻決定結合「米國學校」商品推購物優惠。

彭衍芳說明，剛上架的「米國學校」冠名糙米甜酒豆腐乳，具有相當獨特風味，使用包括關山糙米、非基改黃豆、豆腐等內容物，原本就規畫做促銷，結合小農高麗菜，昨天剛推出就受到不少消費者青睞，專程到場採購，不僅協助在地小農行銷盛產高麗菜，也提供消費者優惠且實用的購物新選擇。

農民現場展售的高麗菜1顆50元。記者卜敏正／攝影
農民現場展售的高麗菜1顆50元。記者卜敏正／攝影

高麗菜 農民

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