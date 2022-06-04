買豆腐乳送高麗菜！關山米國學校助小農賣菜

又到高麗菜盛產季節，台東縣關山米國學校為幫助在地小農，推出「買豆腐乳送高麗菜」活動，即日起只要購買日曬糙米豆腐乳1罐，就贈送鮮採高麗菜1顆，不少遊客得知都笑著說「買小送大、很划算」，200餘顆高麗菜送完為止。

關山米國學校校長彭衍芳表示，農會的功能就是幫忙農民，近期為高麗菜盛產季節， 關山鎮高麗菜甜脆好吃，也固定在「米國學校」行銷，許多人到關山旅遊，都會順手買2顆帶回家，

他說，近期因為疫情、端午連假旅遊人潮沒往年多，農民反映高麗菜盛產可能賣不完，他立刻決定結合「米國學校」商品推購物優惠。