把握近期最後好天氣 氣象局曝變天時間點

今日是端午連假第二天，民眾出遊要注意高溫、悶熱的天氣，且西南風比昨天強，西南部降雨機率增加，嘉義以南跟山區可能會有局部大雨，民眾也需把握周末較穩定的天氣，氣象局預測下周一開始鋒面接近，天氣會轉趨不穩定。

氣象局說，今天午後局部地區會有短暫雷陣雨，嘉義以南地區及午後其他山區有局部大雨發生的機率，留意短延時的強降雨；天氣悶熱，白天各地高溫約31至34度，中午前後紫外線偏強，戶外活動請多補充水分並做好防曬，至於早晚各地低溫約24到26度。

氣象局預報員陳伊秀說，在未來天氣趨勢部分，下周一鋒面接近西半部，可能有局部大雨、降雨機率明顯升高，下周二起仍受鋒面影響，全台都要注意降雨，部分地區注意短延時強降雨。