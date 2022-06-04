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端午連假出遊車潮多 注意省道2特別管制路段

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
端午連假第二天，公路總局提醒用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。圖／警方提供
端午連假第二天，公路總局提醒用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。圖／警方提供

今天是端午節連假第二日，公路總局提醒有2處特別管制路段，為台9線北上439K+650下草埔路段以及台8線關原至洛韶(114.6k~151.7k)路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

台9線北上439K+650下草埔路段邊坡施工坍方管制通行，輪放時間為北上15分鐘，南下5分鐘，會視車流情況調整管制作為；花蓮縣秀林鄉台8線關原至洛韶(114.6k~151.7k)路段預警性封閉，早晨巡視仍有持續性落石暫時無法清理，公路總局派員於現場待命，待清理完畢後視邊坡情況決定開放與否。

公路總局預估今天出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路（北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道），主要省道幹道(台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段)。

公路總局也預估觀光景點周邊道路恐出現壅塞，包括北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段。

公共運輸部分，昨日西部國道客運共計行駛5312班次，疏運6萬9603人，疏運人數較去年同期增加460%；東部國道客運路線共計行駛1129班次，疏運1萬5677人，疏運人數較去年同期增加875%。

國道客運 淡水 公共運輸

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