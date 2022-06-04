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山區熱對流可能午前就發展 專家不建議爬山或到溪流玩

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
白天受到水氣增多影響，中部、其餘山區的熱對流可能在中午前就發展出來，發展區域也略往平地擴展一點。本報資料照片
白天受到水氣增多影響，中部、其餘山區的熱對流可能在中午前就發展出來，發展區域也略往平地擴展一點。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今明西南風漸增強，環境水氣再增多，凌晨南高屏沿海就有發展出較多的對流，晨間已經帶來一些降雨，白天受到水氣增多影響，中部、其餘山區的熱對流可能在中午前就發展出來，發展區域也略往平地擴展一點。

他說，明天狀況有點不同，主要是西南季風更強，中南部清晨在沿海的降雨將會往山區擴展一些，雖然這兩天看起來天氣不算是非常穩定，但與下周相比，天氣狀況已經算比較好了，還是不建議到山區、河川溪流附近活動。

柯聿寧說，下周一到下個周末梅雨鋒面都在台灣附近徘迴，本波的梅雨型態與前兩波較不同，主要是西南季風較強，另外則是鋒面上將有中小尺度的低壓發展東移，會導致鋒面位置及西南季風的強風軸有南北擺動的狀況，降雨的狀況可能時多時少。

他說，也由於模式這幾天對低壓的發展掌握較差，因此預報的降雨分布、強度仍是每一報都不太一樣，但至少在環境上都是不穩定的，且對流系統發展的規模可能較大，建議非必要勿前往山區、河川溪流的流域等較危險區域，下周外出前可以多關注短期的天氣預報，準確度會比較高。

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