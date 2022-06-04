他確診居家1晚狂殺20隻怪蟲 過來人驚「比蟑螂恐怖」：會吸血

一名男網友透露，最近因為確診借住親戚家，沒想到卻遇到了蟲蟲危機，把床墊掀起來發現了有20來隻的怪蟲，而且會在床上跑來跑去，咬人還相當痛，嚇得他趕緊發文求救，有過來人直呼「這比蟑螂恐怖」，要快點處理，後果十分可怕。

網友在「爆廢公社」發文表示，最近因為確診把自己關在房間，在這期間常看到一種怪蟲在床上跑，會咬人而且很痛，光一個晚上就殺掉近20隻，半夜都不能好好睡，嚇到趕緊求救，「這是什麼蟲？」。

過來人見文趕緊回答，「我確定這個是臭蟲，要快點處理不然繁衍很快，會吸血，咬了身體會超級無敵癢，7、8年前經過一次太可怕了，整個衣服都要燙過消毒過」、「這是床蝨，會吸血，要整張床架床單床墊全部消毒才能消滅」、「衛生不太好喔，這通常只有在部隊或一些衛生環境不是很好的地方出現」。

網友在親戚家房間隔離，這期間常看到一種怪蟲在床上跑，會咬人而且很痛，嚇得他趕緊求救。 圖／爆廢公社

根據環保署資料顯示，臭蟲又稱床蝨，雖尚無證據會傳播人類疾病，但被臭蟲叮咬奇癢無比，自古以來即是重要滋擾性害蟲，過去曾經在許多國家間蔓延過，近年來臭蟲再度成為常見害蟲。

臭蟲常常產卵於寢具之縫隙，棲息在室內的床板、床墊、釘孔、木材接縫處、床罩邊沿等，依食物充足否及溫度不同，雌性臭蟲可產卵200至400顆，通常在黎明前吸血，每次吸血約5~10分鐘。白天躲藏在掩蔽處慢慢消化吸食的血液。

原po後來也補充解釋，因為是住在親戚家房間，親戚做遠洋漁船，半年前回來就用這張床讓他睡，當時還沒有蟲，可能做漁船的習慣，飲食都在床上自理，導致床上累積髒亂，慢慢累積兩個月下來，開始大爆發，兩週下來用了近10罐殺蟲劑。