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南部血荒！疫情高峰捐血人潮銳減 號召「復原者」捐血

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捐血中心表示確診復原者符合條件仍歡迎捐血。圖／取自台南捐血中心粉專
台南捐血中心表示確診復原者符合條件仍歡迎捐血。圖／取自台南捐血中心粉專

台灣血液基金會台南捐血中心表示，受疫情衝擊，捐血人潮銳減，嘉南高屏澎東地區血庫大缺血，南部(嘉南高屏澎東)地區每天約需2000袋的醫療用血，近日南部COVID-19確診人數暴增，加上前一段時間又受到梅雨鋒面天候不穩影響，捐血人潮僅剩平常3至4成左右，無法百分之百滿足醫院的需求。

捐血中心表示，從4月下旬起疫情逐漸升溫時，捐血人潮已有明顯減少，近日南部地區受到疫情升溫及梅雨鋒面天候不佳雙重影響，民眾出門捐血意願明顯降低，南部地區捐血中心也成為新冠疫情下的受災戶。

加上學校陸續實施遠距教學，公司、工廠員工分流分艙管制措施以及部分捐血團體單位內部傳出確診個案影響下，許多周期性的捐血活動都無法如期辦理，對血液募集造成相當大的衝擊。

捐血中心說很多人看到缺血訊息，都好緊張，但也擔自己曾確診，能不能挽袖捐血，COVID-19捐血規定如下：曾確診COVID-19且有症狀者自痊癒日起需暫緩捐血14天，曾確診COVID-19而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天，因此歡迎復原者歸隊！確診者復原後，歡迎回來捐血。

台南捐血中心呼籲民眾，只要是身體健康，可以趕快挽袖捐血，如果是確診者或居家隔離者，在暫緩捐血14天的禁令過後，也能踴躍來捐血。

端午節連假3天，台南/高雄捐血中心捐血不打烊，民眾可利用連假休息期間，發揮愛心呼朋引伴一起來挽袖捐血，還有機會獲得限量版「黑熊安全帽」喔！(6月3日至6月5日端午節連假，每天抽出2位幸運的捐血人）；各地捐血訊息也可上台南捐血中心粉絲頁查詢。

捐血中心 疫情

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