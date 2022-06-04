不斷更新／端午連假第2天 國道14地雷路段建議避開

職業百百種，各行各業都有自己的強項，尤其是餐飲業通常都有「明星主打商品」。不過，有時候主打商品並不等於熱賣商品，讓顧客戲稱為「被ＸＸ耽誤的ＯＯ店」，以中式料理聞名國際的「鼎泰豐」，也在網友的點名行列中，到底是哪一樣商品讓饕客們念念不忘、大力推崇呢？

2022-06-04 07:25