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不斷更新／端午連假第2天 國道14地雷路段建議避開

聯合報／ 記者盧逸峰邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
圖為昨天端午節下午，國道3號汐止段轉國5路段壅塞。記者潘俊宏／攝影
圖為昨天端午節下午，國道3號汐止段轉國5路段壅塞。記者潘俊宏／攝影

（7:00更新）

今天是端午節連續假期第二天，目前國道車流大致順暢，高速公路局預估今天國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局說，建議西部國道南向用路人儘量中午12時後出發，另建議南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時封閉國1埔鹽系統與國5石碇及坪林南向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、14-21時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道 新竹

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