午後大雷雨 吳德榮：下周又有梅雨滯留鋒 影響長達一周

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏，高溫皆在35、36度左右，要防曬、防中暑。北部22至35度，中部23至35度，南部24至35度，東部22至36度。

今天受西南季風影響，上午西南部有局部短暫陣雨，大氣不穩定，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，有局部性大雷雨發生的機率。

明天受西南季風影響，清晨、上午迎風面西南部，有局部短暫陣雨或雷雨的機率；午後山區及部分平地有陣雨或雷雨，範圍略縮小，偏在中南部。

吳德榮表示，下周一滯留鋒接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有強對流發展的條件。下周二至下周六梅雨季第3波滯留鋒在台灣附近南北徘徊，當滯留鋒在台灣上空時，有劇烈天氣及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

他說，而滯留鋒南北徘徊、雨勢強弱變化的時程，模式還在調整，需持續密切觀察。