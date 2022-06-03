像是測血糖 北醫大團隊研發新系統 75秒測出肝功能

肝是無聲的器官，台北醫學大學、中研院和國防醫學院研究團隊合作，研發「半乳糖單點快速測量系統GSP」，可以像測血糖一般，民眾只要飲用或注射半乳糖， 一小時後，取一點血，在75秒內就可以知道肝功能，有助於臨床監測與調整用藥劑量。

肝病有國病之稱，根據衛福部統計，肝癌已連續40年蟬聯十大癌症死因前三名，2019年全台超過1.2萬人因肝病、肝硬化、肝癌死亡。

台北醫學大學藥學院講座教授胡幼圃表示，過去民眾要測量肝臟功能，大多透過抽血檢驗ALT或AST，即肝發炎指數，正常值約在40以下。但只能看出「肝細胞被破壞的狀況」，而非實際的肝臟功能數值。

胡幼圃表示，研究團隊以過去基礎研發「半乳糖單點法（Galactose SinglePoint Method, GSP）」發展出快速檢測系統，只要給予半乳糖一小時後，取一點血液，並於75秒內使用儀器測量半乳糖濃度，即可顯示肝臟血流及代謝酵素，可測得肝功能狀況，半乳糖濃度越高，代表肝功能越差。

胡幼圃說，半乳糖單點快速測量系統是可快速檢測肝功能及受損程度，可應用於多種肝功能不全，如肝切除術前後的肝功能數值、換肝者適不適合開刀，同時也能幫助醫師調整病人用藥劑量，包括抗癲癇、降血脂、抗生素等，減少藥害風險。

胡幼圃指出，此法目前已為美國食品藥物管理局（USFDA）及衛福部所公布準則中推薦，同時於今年5月登上世界百年權威生醫分析期刊「 Analytical and Bioanalytical Chemistry」，並取得台、美等專利，也獲衛福部核准體外診斷醫療器材許可證，可在臨床上使用。