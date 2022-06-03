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端午國道車潮較108年少14.8% 明日有14路段恐塞

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
端午連假首日，國道三號汐止段轉國五路段壅塞。記者潘俊宏／攝影
端午連假首日，國道三號汐止段轉國五路段壅塞。記者潘俊宏／攝影

今日為端午節連續假期首日，下午國道除國3南向汐止往國5、國3北向木柵往國5等路段車多外，其餘均能維持行車順暢，至傍晚時國道路況大致順暢。高公局預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期範圍，跟同樣是周五至周日、3天假期的108年端午連假相比，車流量減少減少14.8%。

高公局觀察，今日國道用路人以短途旅次為主，明日則預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達56百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局說，連假次日上午仍會有南下出遊車潮、中午過後則會出現北返車潮，國道5號雙向預計都會出現車潮，因此14時至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口實施高乘載管制。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，另建議南部地區北向用路人於9時前出發，中部地區北向用路人於12時前出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

國道 車潮

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